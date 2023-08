iPhone 14 batterijprobleem: onzin of bestaat het echt?

Eigenaars van de iPhone 14 en iPhone 14 Pro klagen al een paar weken over een batterijprobleem. Is het onzin of is er toch echt iets aan de hand?

iPhone 14 batterijprobleem

Rond 12 augustus doken de eerste berichten over een probleem met de iPhone 14-batterij op. Er werd beweerd dat de batterij veel sneller leeg raakt dan zou moeten. De maximale capaciteit van de batterij (te vinden in de instellingen van je iPhone), neemt volgens deze mensen veel te snel af.

Sam Kohl van Apple Track gaf als een van de eersten aan dat de capaciteit van zijn iPhone 14 Pro-batterij na minder dan een jaar al op 90 procent staat. Dit vond hij onacceptabel.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v — Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023

Joanna Stern van Wall Street Journal vroeg zich ook af waarom de batterij van haar iPhone 14 Pro nog maar 88 procent had. Ter vergelijking: de drie jaar oude iPhone 12 Pro van Stern had nog een capaciteit van 80%.

Dit zijn maar een paar voorbeelden, er zijn nog veel meer mensen die op sociale media klagen over een batterijprobleem bij de iPhone 14. Over het algemeen gaat het over een batterij die na een jaar nog maar een capaciteit heeft van zo’n 88 tot 92 procent.

Verwachting van de iPhone 14 batterij

De ‘klagers’ zijn van mening dat de maximale capaciteit een jaar na de release niet rond de 90% mag zijn. En dat het percentage in elk geval niet sneller mag dalen dan de batterijen van eerdere iPhones. Omdat dit bij velen wel het geval is, wordt er gesproken over een iPhone 14 batterijprobleem.

Apple geeft in ‘Batterijservice en recycling‘ een richtlijn voor wat je mag verwachten van een iPhone-batterij. Die zou zijn ontworpen om tot 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit te behouden na 500 volledige oplaadcycli. Met een volledige oplaadcyclus wordt bedoeld dat de batterij leeg raakt en vervolgens weer wordt opgeladen tot de volledige capaciteit.

Geen toename van batterijdefecten

Het aantal batterijdefecten van de iPhone 14 en iPhone 14 Pro die Apple heeft opgelost, ligt tot nog toe net ietsje lager dan in het verleden. Dit zou in lijn zijn met het minder aantal verkochte iPhone 14-modellen ten opzichte van iPhone 13-modellen.

Als er echt een iPhone 14 batterijprobleem zou zijn, moet er een flinke afwijking te zien zijn in het aantal batterijdefecten. Maar tot op heden is daar bij geen enkel iPhone 14- of iPhone 14 Pro-model sprake van. Er lijkt dus op dit moment niets aan de hand te zijn.

Waarom het percentage bij sommige gebruikers toch sneller afneemt, kan een aantal oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende reden is een toename in batterijgebruik, waarbij intensieve apps zoals games meer stroom verbruiken in een kort tijdsbestek. En het always-on scherm verbruikt ook wel wat extra stroom.

