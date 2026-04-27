Verbruikt je iPhone teveel mobiele data? Zo los je het eenvoudig op

Heb je geen onbeperkt abonnement en kom je elke maand mobiele data tekort? Deze tips helpen je zonder dat je extra MB’s hoeft bij te kopen.

Zo verbruikt je iPhone minder mobiele data

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om je verbruik van mobiele data te verminderen. Als je de volgende tips volgt, komt het zeker goed!

1. Gebruik zoveel mogelijk wifi

De eerste tip is nogal voor de hand liggend, maar daardoor niet minder effectief: ben je verbonden met wifi, dan verbruikt je iPhone geen mobiele data. Probeer dus zoveel mogelijk wifi te gebruiken wanneer het beschikbaar is. Vooral als je veel naar bijvoorbeeld YouTube of Netflix kijkt, kan dit erg veel schelen.

Let bij gratis en onbeveiligde wifi wel op en ga geen bankzaken regelen. Ook privacygevoelige berichten kun je op een (onbeveiligd) wifi-netwerk beter achterwege laten. Gebruik daar dan toch liever je eigen mobiele databundel voor.

2. Check wat de grootste verbruikers zijn

Wanneer je geen wifi-verbinding hebt, verbruik je dus alsnog mobiele data. Het is dan handig om te weten welke apps voornamelijk zorgen voor het hoge verbruik. Als je dat weet, kun je namelijk doelgericht actie ondernemen. Checken doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Mobiel netwerk’; Scrol een stukje naar beneden; Onder ‘Mobiele data’ zie je het verbruik per app.

Nu je weet welke apps zoveel mobiele data verbruiken, weet je ook welke apps je beter niet kunt gebruiken wanneer je geen verbinding hebt met wifi.

3. Controleer de instellingen van veelgebruikte apps

Veel apps hebben hun eigen instellingen voor mobiele data. Zo heeft de app Foto’s een optie om via mobiele data je net gemaakte foto’s naar je iCloud te sturen. Dat hakt er behoorlijk in als je een beperkt internetabonnement hebt. Zet die optie daarom gelijk uit. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Zoek ‘Foto’s’ en tik erop;

Scrol een stukje en tik op ‘Mobiele data’;

Schakel de optie ‘Mobiele data’ uit.

Een ander voorbeeld is Spotify. Je kunt daar in de instellingen aangeven in welke kwaliteit je muziek wilt streamen wanneer je mobiele data gebruikt. Het is aan te raden om die kwaliteit hier niet te hoog te zetten. Bij bijvoorbeeld YouTube kan dit ook. Gebruik je dergelijke streaming-apps wanneer je geen wifi hebt? Dan is het aan te raden om deze instellingen even na te lopen.

Een alternatief hiervoor is het via wifi downloaden van muziek, films en series. Op dezelfde manier kun je in navigatie-apps voor vertrek kaarten downloaden via wifi. Dit helpt allemaal om je mobiele verbruik te verminderen.

4. Schakel de Databesparingsmodus in

Met de Databesparingsmodus zet je automatische updates en achtergrondtaken van apps uit wanneer je geen wifi hebt. Om de Databesparingsmodus aan te zetten volg je onderstaande stappen.

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Mobiel netwerk’;

Tik op ‘Opties mobiele data’;

Kies voor ‘Datamodus’;

Zet een vinkje achter ‘Databesparingsmodus’.

