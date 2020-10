‘iPhone 12 heeft slechts beperkte ondersteuning voor 5G’

De iPhone 12 die Apple op 13 oktober aankondigt, heeft mogelijk slechts beperkte ondersteuning voor 5G. Analisten vrezen dat de toestellen geen verbinding kunnen maken met 700MHz-netwerken. Dat is ook in Nederland een belangrijke 5G-frequentie.

Lees verder na de advertentie.

‘5G-ondersteuning van iPhone 12 beperkt’

Alle modellen uit de iPhone 12-serie zijn vermoedelijk voorzien van 5G. In The Telegraph waarschuwen telecom-kenners echter dat de iPhone 12 mogelijk geen ondersteuning biedt voor de 700MHz-band. Dat is in Nederland momenteel één van de drie 5G-frequenties. Zowel KPN, T-Mobile als VodafoneZiggo bieden 5G aan via 700MHz.

De 700Mhz-band is van belang om een landelijk dekkend 5G-netwerk te realiseren. Deze frequentie heeft namelijk een groot bereik en kan dus ook 5G naar dunbevolkte gebieden brengen. De snelheid van dit netwerk is echter relatief beperkt. Je kunt je dus afvragen hoe erg het is als de iPhone 12 deze frequentie niet ondersteunt. Vermoedelijk is het praktische verschil tussen 4G en 5G via een 700MHz-band vrij klein.

Écht interessant wordt 5G in Nederland pas over een paar jaar. In 2022 kunnen providers bieden op de 3,5GHz-frequentieband. Deze band zorgt voor een grote sprong in snelheid en zal het ware potentieel van 5G laten zien. Of de iPhone 12 deze frequentie wél ondersteunt, moeten we nog even afwachten.

De iPhone 12 komt eraan

Op 13 oktober kondigt Apple naar verwachting vier nieuwe iPhones aan. De iPhone 12, de iPhone 12 mini, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. De smartphones hebben naast ondersteuning voor 5G vermoedelijk een nieuw design dat het midden houdt tussen de iPad Pro en de iPhone 4. Mogelijk zitten er voor het eerst geen oplader en EarPods in de doos.

Verder denken we dat alle modellen dit jaar een oled-scherm krijgen. Daarnaast voorziet Apple de Pro-modellen waarschijnlijk van een LiDAR-scanner. Met zo’n dieptesensor kan je iPhone afstanden nauwkeuriger inschatten. Dat maakt de smartphone geschikt voor augmented reality. Ook zou de scanner betere portretfoto’s op kunnen leveren.

Tijdens het iPhone 12-event kondigt Apple mogelijk nog meer nieuwe producten aan. Zo zou het bedrijf met een HomePod mini komen, een kleinere versie van de HomePod. Apple lijkt de bluetooth-tracker AirTag en de nieuwe koptelefoon AirPods Studio voorlopig uit te stellen.

Aanstaande dinsdag om 19.00 uur Nederlandse tijd barst hét Apple-evenement van 2020 los. Wij zitten natuurlijk klaar om je alles over de iPhone 12 en mogelijke andere nieuwe Apple-producten te vertellen. Houd deze website dus goed in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.