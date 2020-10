Een paar dagen voor het iPhone 12-event is er nog steeds veel onduidelijkheid over de datum waarop de 2020 iPhones in de winkels liggen. Apple-lekker Jon Prosser biedt duidelijkheid.

‘iPhone 12 verkrijgbaarheid verspreid over twee maanden’

Hoewel we inmiddels een aardig beeld hebben wat we tijdens het iPhone 12-event te zien krijgen, is het nog maar de vraag wanneer al deze nieuwe producten verkrijgbaar zijn. 2020 is alles behalve een traditioneel jaar voor Apple: niet alleen worden de iPhones een maand later dan gebruikelijk gepresenteerd, ze zouden ook nog eens verspreid over twee maanden verschijnen.

Dat zegt Jon Prosser op Twitter op basis van meerdere (anonieme) bronnen. In een serie tweets schept hij duidelijkheid over de verkrijgbaarheid van de vier nieuwe iPhones. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zouden kort na het evenement in oktober beschikbaar zijn, maar op de iPhone 12 Pro Max en de nieuwe iPhone 12 mini moeten we tot november wachten.

De pre-order van de iPhone 12 en 12 Pro zou op 16 oktober van start gaan, waarna de eerste exemplaren op 23 oktober geleverd worden. Exacte data voor de andere twee iPhones zijn nog niet bekend.

‘Ook AirTag en AirPods Studio uitgesteld’

Prosser deelt daarnaast iets over de AirPods Studio, de over-ear koptelefoon van Apple. Deze zou in tegenstelling tot eerdere geruchten niet tijdens het iPhone 12-event onthuld worden. Omdat de productie nog niet is afgerond, zou Apple dit bewaren voor een extra evenement in november. Daar worden vermoedelijk ook de nieuwe ARM-MacBooks gepresenteerd.

De AirPods Studio zou in twee varianten verschijnen: een duurdere variant met een adviesprijs van 599 dollar en een goedkopere ‘sportversie’ die 350 euro zou kosten. De duurdere versie zou gemaakt zijn van roestvrijstaal en leer, terwijl de sportvariant uit goedkoper materiaal zou bestaan.

Tot slot deelt Prosser op basis van zijn bronnen dat de AirTag (de bluetooth-tracker van Apple waar we al lang op wachten) op het laatste moment uitgesteld zou zijn tot maart 2021. Mocht dit kloppen, dan zal het dinsdag enkel om de iPhones draaien en mogelijk de HomePod mini. Deze zou volgens een ander gerucht in november verschijnen voor een vanafprijs van 99 dollar.

Jon Prosser is sinds dit jaar een bekende naam in het Apple-geruchtencircuit. Hoewel hij het niet altijd bij het rechte eind heeft, heeft hij meerdere malen correcte info gedeeld over onaangekondigde Apple-producten.