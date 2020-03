In 2020 zijn we begonnen aan een nieuw decennium, wat ons een geweldig excuus geeft om in onze glazen bol te kijken. Tussen 2010 en 2020 is Apple voorgoed veranderd, maar hoe ziet het bedrijf er in 2030 uit? Dit is hoe augmented reality in de toekomst er uit kan zien.

Nieuw op iPhoned: ArtikelSiri’s

Voortaan kom je een nieuwe rubriek tegen op iPhoned: ArtikelSiri’s. Dit zijn artikelreeksen die allemaal hetzelfde onderwerp behandelen, in dit geval Apple in 2030. Verschillende iPhoned-redacteuren geven hun kijk op ieder thema, waardoor ieder onderwerp van verschillende kanten belicht wordt.

iPhone in 2030: Augmented reality in de toekomst

Hoewel de iPhone in de afgelopen dertien jaar flink is veranderd, is de smartphone in de basis nog hetzelfde apparaat. Het is een vlak scherm waar je op tikt om dingen gedaan te krijgen. De komende jaren zal dat afgezien van wat gevouw hier en daar niet veranderen, maar is dat in 2030 nog steeds zo? Het is goed mogelijk dat we dan een compleet andere relatie met onze dagelijkse technologie hebben. Dat komt door de groeiende rol van augmented reality.

Augmented reality kennen we nu voornamelijk als een leuke gimmick. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in games, door digitale figuurtjes in de echte wereld te plaatsen. Of je zet meubels alvast digitaal in je woonkamer om te kijken of het past. De technologie heeft echter veel meer potentie.

Wat is augmented reality

Met augmented reality worden computer gegenereerde elementen gebruikt om de echte wereld te verrijken. Op dit moment lijkt het nog vaak alsof deze elementen bovenop de realiteit worden geplakt. Het afgelopen jaar is de technologie echter al zo snel opgeschoten, dat de virtuele elementen daadwerkelijk interactie lijken te hebben met de wereld. Zo kunnen ze achter muren en meubels verdwijnen.

Zodra deze technologie makkelijker te implementeren is, zal het ons leven op praktische manieren verrijken. Een vroeg voorbeeld daarvan is navigatie. In plaats van een kaartje op je telefoon interpreteren, wordt er een digitale pijl in de echte wereld geplaatst.

Dat vraagt behoorlijk wat rekenkracht, net als goede camera’s die diepte kunnen zien. De nieuwste iPhones en iPads worden steeds krachtiger en dat is deels om klaar te zijn voor het groeiende belang van augmented reality. Maar de vraag is of de smartphone over tien jaar nog wel zo relevant is.

AR-bril

We weten dat Apple werkt aan een eigen AR-bril. Sommige geruchten stellen dat deze bril al vlot in de winkels verschijnt, maar de kans is groot dat we nog enkele jaren moeten wachten. De AR-bril heeft namelijk nog best wat obstakels te overwinnen.

Het idee van een AR-bril is dat je augmented reality kunt gebruiken, zonder dat je met je hand een scherm voor je hoofd moet houden. De digitale elementen worden via de glazen van de bril in de wereld geplaatst. De eerste versies van deze brillen die door andere fabrikanten worden gemaakt, zijn behoorlijk lomp. De kwaliteit van de virtuele elementen is tevens matig en de brillen vragen veel stroom.

Apple staat er niet om bekend om met een lelijk product op de markt te komen dat niemand wil hebben. Zodra Apple de AR-bril in de winkels legt, lijkt die daarom waarschijnlijk meer op een normale bril dan op een grote VR-bril. In 2030 zal de bril hopelijk niet meer van andere brillen te onderscheiden zijn.

De mogelijkheden

Maar wat kun je dan eigenlijk met zo’n bril op je hoofd? De mogelijkheden zijn eindeloos. Natuurlijk kun je simpele dingen doen zoals je berichtjes lezen terwijl je gewoon recht vooruit kijkt, maar het wordt zoveel interessanter als augmented reality echt samenwerkt met de omgeving. We noemden al navigatie, maar augmented reality kan de wereld op allerlei manieren verrijken.

Stel je arriveert op het station. Dan loopt er in beeld een timer af met hoeveel tijd je nog hebt tot de volgende trein vertrekt. Pijlen leiden je richting het juiste perron en nog voordat je de trein in stapt is direct te zien waar nog vrije plekjes zijn. Je loopt een winkel binnen en zonder op kaartjes te hoeven kijken zie je de prijzen boven de producten zweven. Je ziet tevens dat je elders dat product goedkoper kunt krijgen.

Tijdens een wandeling in de natuur laat de bril zien of die besjes die je hebt gevonden eetbaar zijn. Je zoekt een nieuw huis en ziet enorme verkoopborden met alle informatie in de straat hangen. Je wil iets repareren en de bril geeft duidelijke visuele instructies over elke stap die je moet maken.

Verandering

Er is nog veel onzeker over de toekomst van augmented reality en hoe we het in de praktijk gaan gebruiken. Wel staat vast dat deze technologie niet enkel steeds belangrijker wordt, maar het de potentie heeft om ons dagelijks leven compleet te veranderen. Apple heeft een kans om als marktleider die verandering vorm te geven.

