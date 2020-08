Volgens een nieuw gerucht brengt Apple een marineblauwe uitvoering van de iPhone 12 uit. Dit komt overeen met een eerder gerucht over de kleur van de iPhone 12 Pro.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 12 straks in marineblauwe uitvoering verkrijgbaar’

Het gerucht is afkomstig van Taiwanese website DigiTimes. De website stelt dat Apple ook een LiDAR-scanner toevoegt aan de iPhone 12 Pro-toestellen. De dieptesensor kan afstanden en diepte meten, waardoor je camera een nauwkeurig plaatje van je omgeving kan maken. De sensor is vooral handig in combinatie met augmented reality. Momenteel vind je de LiDAR-dieptesensor alleen op de iPad Pro 2020.

Het gerucht verscheen in een rapport over de wereldwijde zendingen van de iPhone 12 dit najaar. Hierin staat ook dat wordt verwacht dat de LiDAR-scanner steeds vaker gebruikt gaat worden in elektronische apparaten. Bovendien stelt DigiTimes dat het bedrijf uit Cupertino dit najaar zo’n 63 tot 68 miljoen iPhones verstuurt.

Dat lijken grote getallen, maar het is zo’n 5 miljoen minder dan de hoeveelheid iPhone 11-toestellen Apple rond dezelfde tijd vorig jaar verzond. Dit heeft ermee te maken dat de iPhone zo’n vier tot zes weken is uitgesteld, en ook de aankondiging van de nieuwe iPhone wat later in het jaar komt. De vertraging heeft alles te maken met de coronacrisis en bijbehorende reisbeperkingen.

Het gerucht over de kleur van iPhone 12 klopt met eerdere geruchten over de iPhone 12. Begin dit jaar werd namelijk al beweerd dat de iPhone 12 Pro in het blauw verkrijgbaar wordt. Deze zou de donkergroene tint van de iPhone 11 Pro vervangen.

iPhone 12 met een paar weken vertraagd

Apple kondigde vorige maand aan dat de iPhone 12-serie officieel is vertraagd met ‘een paar weken’. Vorig jaar presenteerde het bedrijf de iPhone 11 op 10 september. Een release in september is daarmee dus van de baan.

Apple zou de iPhone 12-serie sowieso een nieuw uiterlijk geven. Zo zouden de twee opvolgers van de iPhone 11, de iPhone 12 mini en iPhone 12 in nieuwe kleurrijke varianten beschikbaar zijn. Bovendien krijgt ook de behuizing een update: de iPhones hebben een wat hoekiger design, zoals we die inmiddels kennen van de iPad Pro.

Houdt bij dit gerucht wel een slag om de arm. DigiTimes heeft het namelijk niet altijd bij het rechte eind. Volgens ons geruchtenonderzoek is de Taiwanese techwebsite voor 43 procent betrouwbaar.