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Deze iOS 27-functie lost het grootste probleem op je iPhone op (zo werkt die)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
25 juni 2026, 14:45
2 min leestijd
Deze iOS 27-functie lost het grootste probleem op je iPhone op (zo werkt die)

Liquid Glass ziet er mooi uit, maar niet iedereen was fan. In iOS 27 lost Apple het op met een simpele schuifknop!

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Deze iOS 27-functie lost het grootste probleem op je iPhone op (en zo werkt die)

In iOS 26 heb je twee opties om het uiterlijk van Liquid Glass aan te passen. Deze opties zijn helder of getint. Maar twee keuzes is voor veel iPhone-bezitters nog steeds niet ideaal.

liquid glass regelaar

Met iOS 27 gaat Apple dat wat slimmer aanpakken, want er is een nieuwe Liquid Glass-schuifknop. Daarmee bepaal je zelf hoe doorzichtig of juist hoe donker de onderdelen van iOS moeten worden.

Wil je je wallpaper goed blijven zien? Dan zet je de schuif meer naar links. Wil je juist dat tekst beter leesbaar is en alles wat rustiger oogt? Dan schuif je de knop verder naar rechts.

Liquid Glass aanpassen in iOS 27

  1. Open de ‘Instellingen’-app;

  2. Scrol naar onderen en tik vervolgens op ‘Weergave’;

  3. Tik op ‘Liqiuid Glass’;

  4. Verschuif de regelaar naar wens.

Dit is Liquid Glass

Liquid Glass is de nieuwe stijl van Apple voor je iPhone. Het lijkt een beetje op glas dat over je scherm ligt. Knoppen, menu’s en meldingen zijn niet meer helemaal plat, maar doorzichtig en glanzend. Daardoor zie je soms nog iets van je achtergrond erdoorheen.

ios 27 verrassing

Dat ziet er mooi en modern uit, alsof je iPhone een nieuw likje verf heeft gekregen. Maar het kan ook net wat te druk worden, waardoor tekst soms minder goed te lezen is. Daarom is het handig dat je in iOS 27 Liquid Glass helemaal naar wens kunt aanpassen.

iOS 27 release

‌iOS 27‌ is nu al beschikbaar voor ontwikkelaars, maar Apple is van plan om in juli een openbare bètaversie uit te brengen. ‌iOS 27‌ zal naar verwachting in september samen met de nieuwe iPhones worden gelanceerd. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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