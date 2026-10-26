Apple brengt deze week 4 nieuwe producten uit: dit zijn ze

Maurice Snijders
Maurice Snijders
26 oktober 2026, 8:48
2 min leestijd
Apple brengt deze week 4 nieuwe producten uit: dit zijn ze

Apple staat op het punt om 4 nieuwe producten te onthullen tijdens het ‘Pro and tell‘-event op woensdag 28 oktober. Deze kun je verwachten.

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Apple brengt deze week 4 nieuwe producten uit

We vermoeden dat deze week vooral de MacBook Pro veel aandacht krijgt, maar ook de iPad mini en iMac worden waarschijnlijk vernieuwd. We zetten de 4 nieuwe producten voor je op een rij.

4 nieuwe producten

1. MacBook Pro

De belangrijkste van de 4 nieuwe producten wordt waarschijnlijk de nieuwe MacBook Pro. Apple past het ontwerp vermoedelijk flink aan. Zo wordt het apparaat mogelijk dunner en lichter, en krijgt het voor het eerst een oled-scherm én touchscreen.

Ook verdwijnt waarschijnlijk de bekende notch bovenaan het scherm. We verwachten namelijk dat Apple die vervangt door een Dynamic Island. De nieuwe MacBook Pro wordt waarschijnlijk ook uitgerust met de M5 Pro- en M5 Max-chips.

macbook pro functies

2. Goedkopere MacBook Pro

Naast het luxere model werkt Apple volgens de laatste geruchten ook aan een vernieuwde 14-inch MacBook Pro. Deze uitvoering krijgt naar verwachting ook de nieuwe M6-chip, maar behoudt wel het huidige ontwerp en lcd-scherm.

3. iMac

Ook een nieuwe iMac is een van de 4 nieuwe producten. De pc krijgt naar verwachting een M6-chip, waardoor programma’s sneller moeten draaien. Daarnaast komen er waarschijnlijk ook nieuwe kleuren. Een oled-scherm hoef je voorlopig niet te verwachten. Volgens Bloomberg test Apple deze schermtechnologie wel voor toekomstige iMac-modellen, maar blijft de komende generatie bij lcd.

apple 4

4. iPad mini

Tot slot verwachten we nog een nieuwe iPad mini. De kleine tablet krijgt mogelijk een oled-scherm, een A20 Pro-chip en een verbeterde waterbestendigheid. Ook zou Apple de camera verplaatsen, zodat videobellen in landschapsmodus prettiger wordt. Door deze verbeteringen kan de tablet wel wat duurder uitvallen dan zijn voorganger.

De aankondigingen worden zoals gezegd op woensdag 28 oktober verwacht. Volgens de laatste geruchten liggen de 4 nieuwe producten waarschijnlijk vanaf 6 november in de winkels. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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