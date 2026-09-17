Deze iPhone 18 Pro (Max)-camerafunctie wordt steeds belangrijker

Er is een iPhone 18 Pro (Max)-camerafunctie die in de toekomst mogelijk een heel stuk belangrijker wordt. Dit is wat je erover moet weten.

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Deze iPhone 18 Pro (Max)-camerafunctie wordt belangrijk

Apple introduceert met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max Apple Reference Image. Deze functie is bedoeld om de herkomst van foto’s beter te kunnen controleren. Dat wordt steeds belangrijker nu het met AI eenvoudiger wordt om foto’s te maken of achteraf ingrijpend te veranderen.

Wanneer je een foto maakt in de nieuwe Reference-modus, worden de pixels die de camerasensor vastlegt cryptografisch ondertekend. Wanneer je een foto maakt in de nieuwe Reference-modus, ondertekent de camerasensor de beeldinformatie die hij vastlegt. Private Cloud Compute gebruikt die informatie vervolgens om een onveranderbare referentiefoto te maken. Apple noemt het resultaat een soort digitale negatief: een controleerbare versie van wat de camerasensor daadwerkelijk heeft vastgelegd.

Zo werkt Apple Reference Image

De techniek begint al bij de productie van de iPhone. De camerasensor krijgt tijdens het productieproces een eigen cryptografische sleutel. Die wordt vervolgens gebruikt om de vastgelegde beeldinformatie te ondertekenen voordat de foto door iOS wordt verwerkt.

Na het maken van de foto controleert Apples Private Cloud Compute onder meer of de sensor en het toestel bij elkaar horen en of de tijdsinformatie klopt. Daarna wordt de Reference Image ontwikkeld. In de Foto’s-app kun je de originele, controleerbare versie naast de gewone foto bekijken. Zo kun je zien of de uiteindelijke foto is aangepast.

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De functie is vooral interessant voor bijvoorbeeld journalisten en fotografen die willen kunnen aantonen dat een foto daadwerkelijk met de iPhone is vastgelegd. Tegelijkertijd blijft de identiteit van de fotograaf volgens Apple verborgen.

Variabel diafragma

Apple Reference Image is overigens niet de enige nieuwe iPhone 18 Pro (Max)-camerafunctie. De grootste hardwarevernieuwing is de nieuwe 48-megapixel Fusion-hoofdcamera met een variabel diafragma. De iPhone 17 Pro had een vast diafragma, terwijl de iPhone 18 Pro voor het eerst automatisch of handmatig tussen vier standen kan wisselen: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 en ƒ/4.0.

Bij weinig licht kun je op die manier meer licht binnenlaten. Bij bijvoorbeeld groepsfoto’s kan het diafragma juist worden verkleind, zodat meer mensen scherp in beeld blijven. Het gaat hierbij om echte optische scherptediepte en niet alleen om softwarematige achtergrondonscherpte.

Software

Maar er zijn ook vernieuwingen in de software. De hoofdcamera maakt dankzij nieuwe software namelijk scherpere foto’s met meer details. Ook kun je met de vernieuwde Fotografische Stijlen makkelijker de textuur en korrel van foto’s aanpassen. Verder kun je aan video’s tot 60 beelden per seconde het film-effect achteraf toevoegen. Timelapse-video’s ondersteunen nu ook 4K en Dolby Vision HDR. Audiomix zorgt tenslotte voor betere stemmen en kan muziek uit een video halen.

Ook zijn er nieuwe Pro-regelaars, waarmee je de Camera-app verder naar wens aanpast. Je kunt onder meer zelf het diafragma, de sluitertijd en witbalans instellen. En er is een histogram waarmee je de belichting van een foto kunt controleren.

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