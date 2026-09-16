Zoveel opslag krijg je bij de iPhone 18 Pro (en deze prijzen betaal je daarvoor)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn beschikbaar! Benieuwd hoeveel opslag je bij de iPhone 18 Pro (Max) krijgt? Dit zijn de uitvoeringen!

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iPhone 18 Pro (Max) opslag

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht! De toestellen zijn voorzien van een snellere processor, verbeterde camera en nieuw koelsysteem. Die verbeteringen zie je ook wel terug aan de prijzen, want Apple heeft de iPhones in 2026 veel duurder gemaakt. Ben je benieuwd hoeveel opslag je bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgt? En wat je daarvoor betaalt? Dit zijn alle uitvoeringen van de Pro-modellen!

1. iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro komt standaard met 256 GB aan opslagruimte. Zoals ieder jaar kun je zelf kiezen voor meer opslagruimte, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Zeker als je veel applicaties op je iPhone gebruikt, veel foto’s en video’s hebt en films op je toestel wilt bewaren is het verstandig om wat meer opslagruimte te kiezen. Daarbij geldt wel: hoe meer opslagruimte je kiest, hoe meer je betaalt. Dit zijn je opties bij de iPhone 18 Pro:

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In onze prijsvergelijker vind je de laagste prijzen van de iPhone 18 Pro. Vind je de prijzen nog steeds te duur? Je kunt dan beter kiezen voor de iPhone 18 Pro in combinatie met een abonnement, zodat je de hoge toestelprijs niet in één keer hoeft te betalen. Je krijgt bovendien vaak hoge kortingen bij providers, waardoor je al snel veel geld kunt besparen op je volgende iPhone. Bekijk hier de abonnementen van de iPhone 18 Pro:

iPhone 18 Pro met abonnement

2. iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max komt eveneens standaard met 256 GB aan opslagruimte. De iPhone 18 Pro Max is daarnaast beschikbaar in drie uitvoeringen met meer opslag, net als de iPhone 18 Pro. Bij de iPhone 18 Pro Max liggen de prijzen wel hoger, omdat de telefoon met een groter 6,9-inch scherm komt en een (veel) langere accuduur heeft. Deze uitvoeringen zijn beschikbaar bij de iPhone 18 Pro Max:

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Wil je de prijzen van de iPhone 18 Pro Max vergelijken? Bekijk onze prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen. Je moet voor de iPhone 18 Pro Max diep in de buidel tasten, zeker als je kiest voor een uitvoering met meer opslag. Wil je de hoge beginprijzen vermijden? In dat geval is een abonnement de beste keuze, zodat je korting krijgt op het toestel en eventueel andere voordelen krijgt bij je provider. Hier krijg je de iPhone 18 Pro Max voordeliger in combinatie met een abonnement:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max kun je kiezen uit vier kleuren. De nieuwe iPhones zijn beschikbaar in de kleuren zwart, zilver, gletsjer en bordeauxrood. Je kunt de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max sinds zaterdag 12 september 2026 bestellen. Wil je weten waar je de iPhone 18 Pro als los toestel in huis haalt? Bekijk hier de beste aanbiedingen:

iPhone 18 Pro los toestel

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Ben je juist op zoek naar de beste iPhone van 2026? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. De telefoon beschikt over de langste accuduur in een iPhone ooit en gaat maar liefst 43 uur mee. Hier krijg je de iPhone 18 Pro Max zonder abonnement:

iPhone 18 Pro Max los toestel

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