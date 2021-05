iOS 14.6 komt eraan: deze 3 functies komen naar je iPhone

iOS 14.5 was een gigantische tussentijdse iPhone-update, maar zijn opvolger is veel bescheidener. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies in iOS 14.6.

Alle iOS 14.6 functies op een rij

Je kunt iOS 14.6 nog niet downloaden. We verwachten de nieuwe update namelijk pas in juni. Dankzij testversies voor ontwikkelaars weten we wel al welke nieuwe functies binnenkort naar de iPhone komen.

Misschien zijn we een beetje verwend geraakt na alle nieuwe functies in iOS 14.5 – zoals de mogelijkheid om je iPhone met een mondkapje op te ontgrendelen – maar de opvolger is veel minder spectaculair.

1. Losless Audio in Apple Music

Vooral Apple Music-abonnees gaan er met iOS 14.6 op vooruit. Zij kunnen vanaf dan genieten van Lossless Audio. De naam zegt het eigenlijk al: er gaat hierbij geen kwaliteit verloren waardoor muziek beter klinkt dan ooit tevoren.

En het beste van alles? Het is gratis! Dat is vrij uniek, want bij andere muziekdiensten moet je extra betalen voor de hoogste geluidskwaliteit.

Slecht nieuws is er ook, want veel mensen gaan waarschijnlijk niet kunnen genieten van de hogere audiokwaliteit. Apples eigen AirPods en zelfs de prijzige AirPods Max-hoofdtelefoon kunnen niet met Apple Music Losless Audio overweg. Hoe dat precies zit, lees je in onderstaand artikel.

→ Lees verder: Apple Music Lossless Audio FAQ: 8 vragen beantwoord

2. Meer privacy voor de AirTag

Wanneer je een verloren AirTag vindt, kun je de tracker met je iPhone (of andere smartphone) scannen om het telefoonnummer van de eigenaar te achterhalen en contact op te nemen.

Vanaf iOS 14.6 kun je ook een e-mailadres achterlaten. Zo kun je kiezen of de eerlijke vinder jouw telefoonnummer, e-mail of beide contactgegevens te zien krijgt wanneer je bijvoorbeeld je portemonnee of tas (met AirTag) kwijt bent.

3. Apple Podcasts

Podcasts zijn hét nieuwe ding in de audiowereld. Nadat eerder Spotify al vol inzette op podcasts gaat nu ook Apple overstag. Vanaf iOS 14.6 kun je een abonnement nemen op Apple Podcasts en genieten van exclusieve shows.

Aan de andere kant kunnen makers van audioshows vanaf dat moment betaald krijgen voor hun bijdragen. Om zoveel mogelijk abonnees te trekken heeft Apple al een aanmeldprogramma op poten gezet.

Wat is de release datum van iOS 14.6?

Tijdens de aankondiging van Lossless Audio zei Apple dat de hogere geluidskwaliteit vanaf “medio juni” beschikbaar zou zijn. Het bedrijf verraadt hiermee direct ook dat iOS 14.6 in die maand uitkomt.

Tijdens de aankondiging van Lossless Audio zei Apple dat de hogere geluidskwaliteit vanaf "medio juni" beschikbaar zou zijn. Het bedrijf verraadt hiermee direct ook dat iOS 14.6 in die maand uitkomt.

Veel meer informatie hebben we op dit moment nog niet.