Apple rolt updates uit voor de iPhone en iPad. Vanaf nu kun je iOS 14.6 en iPadOS 14.6 downloaden. In dit artikel check je hoe jij deze nieuwe software kunt installeren.

iOS 14.6 en iPadOS 14.6 downloaden

Een paar weken terug bracht Apple iOS 14.5.1 en iPadOS 14.5.1 uit en nu is het alweer tijd voor een volgende, (kleine) update. iOS 14.6 en iPadOS 14.6 zijn vanaf nu te downloaden. Zodra Apple een nieuwe versie van iOS of iPadOS uitbrengt, willen veel mensen de software direct downloaden. Dat kan betekenen dat de update misschien nog niet op jouw iPhone of iPad te zien is. Kwestie van nog wat extra geduld en het later nog een keer proberen dus.

iOS 14.6 of iPadOS 14.6 installeren doe je zo:

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

De iOS 14.6-update is niet heel spectaculair. Eigenlijk gaan vooral de gebruikers van Apple Music erop vooruit. Zij kunnen vanaf dan genieten van Lossless Audio. Zoals de naam al doet vermoeden gaat hierbij geen kwaliteit verloren waardoor muziek beter klinkt dan ooit tevoren. Gebruikers hoeven hiervoor niet extra te betalen, wat wel bij andere streamingdiensten het geval is.

Een andere verandering is de verbeterde privacy voor de AirTag. Met de komst van iOS 14.6 kun je ook naast je telefoonnummer ook je e-mailadres achterlaten. Wanneer iemand je verloren AirTag vindt, kan diegene de tracker met een iPhone (of andere smartphone) scannen om zo je mailadres te achterhalen en contact op te nemen. Eerst was het alleen mogelijk je telefoonnummer achter te laten.

Tot slot is het mogelijk om vanaf iOS 14.6 een abonnement af te sluiten bij Apple Podcasts. Deze abonnementsvorm maakt het mogelijk dat makers van audioshows betaald krijgen door Apple. Voor de luisteraar is dit vooral interessant, omdat de ontwikkeling van originele en exclusieve content stimuleert.

