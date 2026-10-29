Met iOS 27 heeft Apple een handige veiligheidsfunctie aan je iPhone toegevoegd. Die moet voorkomen dat je slachtoffer wordt van oplichters. Maar je moet hem wel eerst aanzetten.

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iOS 27 heeft een verborgen veiligheidsfunctie (maar die moet je zelf inschakelen)

Oplichters worden steeds slimmer. Ze doen zich bijvoorbeeld voor als je bank, een overheidsinstantie of iemand die je kent. Vervolgens proberen ze je over te halen om geld over te maken of je wachtwoord te veranderen.

Daarom heeft Apple in iOS 27 een nieuwe functie toegevoegd op je iPhone: ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’. Deze functie probeert verdachte activiteiten te herkennen terwijl je je iPhone gebruikt. Zo kan je iPhone opmerken wanneer je mogelijk wordt opgelicht.

De functie checkt bepaalde informatie over je iPhone en Apple-account. Daarmee bepaalt Apple hoe groot de kans is dat er iets verdachts gebeurt. Er zijn drie niveaus: onbekend, normaal en hoog.

Apps die de functie ondersteunen, krijgen vervolgens dat risiconiveau te zien. Ze kunnen je bijvoorbeeld een waarschuwing geven, om extra bevestiging vragen of een handeling tijdelijk uitstellen.

Zo schakel je de veiligheidsfunctie in

Deze functie staat echter standaard uit. Je moet de functie dus zelf aanzetten. Dat doe je zo:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Scrol op je iPhone naar ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’; Zet de schakelaar bij ‘Deel met appontwikkelaars’ aan.

Niet alle apps werken ermee

De nieuwe beveiliging werkt alleen met apps die de functie ondersteunen. Apple heeft nog geen lijst bekendgemaakt met apps die geschikt zijn.

Ook hoef je niet bang te zijn dat apps zomaar allerlei privégegevens van je te zien krijgen. Ze ontvangen alleen het risiconiveau, niet de informatie waarop dat is gebaseerd. Bovendien worden je foto’s, berichten en mails niet inhoudelijk gecontroleerd.

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