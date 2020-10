Nieuwe camera-app Halide Mark II ondersteunt Apple ProRAW

Halide heeft een nieuwe versie van zijn camera-app uitgebracht. Halide Mark II biedt een fris uiterlijk en ondersteunt Apple ProRAW.

Lees verder na de advertentie.

Het nieuwe Halide Mark II biedt nog meer mogelijkheden

Halide Mark II is de opvolger van het bejubelde Halide Camera. De app heeft een nieuwe vormgeving, die het makkelijker moet maken om met één hand te fotograferen. Bovendien zijn nu ook alle functies uit Spectre toegevoegd. Daarmee maak je eenvoudig foto’s met een lange sluitertijd. Apple riep Spectre in 2019 uit tot iPhone-app van het jaar.

De interface van Halide oogt erg simpel. Toch biedt de nieuwe app ontzettend veel mogelijkheden om de camera helemaal zelf in te stellen. Wil je met manuele focus fotograferen? Druk dan op de AF-knop. De autofocus wordt nu uitgeschakeld en je kunt zelf bepalen op welke afstand de camera scherp moet stellen.

Halide spreekt zelf van “Intelligent Activation”. De app valt je niet lastig met een stortvloed aan knopjes, maar vouwt de verschillende opties pas uit als je daar om vraagt.

Ondersteuning voor ProRAW

Tijdens de presentatie van de iPhone 12 Pro introduceerde Apple ProRAW. Dit bestandsformaat laat fotografen hun plaatjes naar hartelust bewerken met minder kwaliteitsverlies. Er vindt namelijk geen compressie plaats.

Het nadeel van RAW-foto’s is normaal dat ze geen gebruik kunnen maken van slimme technieken als Deep Fusion, Smart HDR en de Nachtmodus. ProRAW-foto’s kunnen dat wel en bieden dus het beste van twee werelden: de kracht van kunstmatige intelligentie én de vrijheid om je foto’s naar eigen inzicht aan te passen.

ProRAW is later dit jaar beschikbaar op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Zodra het zover is, kan Halide Mark II ermee uit de voeten. De app maakt dan twee foto’s: eentje in het ProRAW-formaat én een normale RAW-file. Als de slimme trucjes van Apple je niet bevallen, kun je dus alsnog zelf vanaf nul beginnen met bewerken. Halide noemt deze functie “Coverage”.

RAW-foto’s kunnen er in eerste instantie nogal donker en onaantrekkelijk uitzien. Daarom biedt Halide Mark II ook “Instant RAW” aan. Deze functie zou een mooi compromis zijn tussen een RAW-file en een normale foto. De app bewerkt je RAW-opname tot een neutraal ogend kiekje. Vervolgens kun je je meesterwerk zelf nog verder aanpassen.

Hogere prijzen en een nieuw abonnement

Halide is al jaren één van onze favoriete camera-apps. Als je een iPhone SE of iPhone XR hebt, kun je met de portretmodus bijvoorbeeld alleen foto’s van mensen schieten. Halide maakt het mogelijk om de modus ook te gebruiken als je dieren of objecten fotografeert.

Halide Mark II breidt de opties zoals gezegd aanzienlijk uit. Wie Halide Camera al eerder kocht, krijgt de Mark II-app cadeau. Ook geeft het bedrijf je twaalf maanden lang gratis updates. Daarna betaal je 11 euro per jaar voor nieuwe functies. Voorheen waren die altijd gratis.

Nieuwe klanten moeten flink in de buidel tasten. Wie Halide Mark II wil kopen betaalt 33 euro. Je kunt de app dan zo lang gebruiken als je wil, maar je krijgt geen updates. Het bedrijf lijkt te hopen dat mensen kiezen voor een abonnement. Je betaalt dan 11 euro per jaar, maar je beschikt altijd over de nieuwste mogelijkheden.

Halide zegt dat de hogere prijs en de abonnementen nodig zijn om de app te kunnen blijven ontwikkelen.