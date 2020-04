De iPhone SE 2020 heeft een goede camera voor zijn prijs, maar de portretmodus is vrij beperkt. Halide Camera verbetert de feature door betere portretfoto-software aan te bieden.



iPhone SE portretfoto’s maken met Halide Camera

De camera van de iPhone SE 2020 heeft een speciale portretmodus voor het fotograferen van mensen met een bokeh-effect. De modus komt helaas wel met een beperking: het werkt slechts bij personen. Een update voor Halide Camera voegt ondersteuning toe voor de nieuwe iPhone SE. Hierbij zit ook een portretmodus die werkt met objecten en dieren.

De iPhone 11-toestellen komen met een portretmodus voor mensen, maar ook voor objecten en huisdieren. Dit betekent dat je het zogenaamde bokeh-effect in veel verschillende situaties kan toepassen. Op de iPhone SE is deze functionaliteit echter een stuk beperkter dan op zijn grotere broers.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de iPhone SE verschijnt een bericht met de tekst ‘Geen persoon gedetecteerd’ wanneer je een portretfoto wil maken van je huisdier of een object. Richt je camera op een persoon en alles werkt perfect. Dit gaat om een softwarebeperking die te maken heeft met het feit dat de iPhone SE over slechts één lens beschikt. Andere iPhones gebruiken immers meerdere lenzen. Halide probeert deze beperkingen aan te pakken.

De app-ontwikkelaars brachten deze een update uit voor hun camera-app op iOS. De update voegt volledige ondersteuning toe voor de iPhone SE, evenals de portretmodus voor alle objecten. Hierdoor kan je in Halide Camera een portretmodus op dezelfde manier gebruiken als bij de iPhone 11.



Meer over de iPhone SE

De iPhone SE is sinds kort verkrijgbaar in Nederland. Wij hebben Apples nieuwe instapmodel al getest en onze bevindingen gedeeld. Lees over onze eerste indrukken van de iPhone SE 2020 als je meer wil weten over het toestel.

Heb je de nieuwe SE 2020? Halide Camera is via de knop hieronder te downloaden in de App Store. De app kost 6,99 euro.

Halide Camera Lux Optics LLC 9 (417 reviews) € 6,99 via App Store