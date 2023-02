‘iPhone-batterij snel leeg: dat komt door Facebook’ (dit is waarom)

Gaat jouw iPhone-batterij sneller leeg als je Facebook gebruikt? Dat is goed mogelijk, want Facebook doet dit met opzet!

Facebook beïnvloedt batterijverbruik

Als je vaak Facebook gebruikt is het je misschien al eens opgevallen: de app vraagt soms ontzettend veel van je batterij. Nu blijkt dat dit geen toeval is: Facebook zorgt er soms met opzet voor dat je iPhone-batterij sneller leeg gaat. George Hayward, oud-medewerker van Facebook, heeft dat gezegd in een interview met The New York Post.

In het interview vertelt hij dat hij is ontslagen, omdat hij weigerde mee te werken aan tests waarbij de batterij van Facebookgebruikers negatief beïnvloed wordt. Waarom zorgt Facebook ervoor dat je iPhone-batterij sneller leeg gaat? Hayward lichtte het toe in het interview.

iPhone-batterij sneller leeg door Facebook

Het vermoeden bestond al dat Facebook invloed uitoefende op het batterijverbruik van Facebookgebruikers en Hayward heeft dit nu dus bevestigd. De reden waarom het bedrijf dit doet is simpel: Facebook test hoe goed bepaalde functies, zoals het laden van berichten, nog werken als de batterij van een toestel bijna leeg is. Zo test het bedrijf bijvoorbeeld hoe snel een bericht laadt bij een laag batterijpercentage.

Het is logisch dat Facebook dit soort tests uitvoert, maar Facebookgebruikers zouden hier van tevoren wel voor gewaarschuwd moeten worden. Hayward was eveneens van mening dat Facebook voorafgaand aan de test toestemming moet vragen aan de gebruikers die aan de test mee gaan doen. Je wilt het immers wel weten als je iPhone-batterij door Facebook sneller leeg gaat.

Onduidelijk hoeveel mensen getroffen zijn door de test

Hayward heeft geen uitspraken gedaan over hoe vaak de test is uitgevoerd of hoeveel mensen (onbewust) aan de test hebben meegedaan. Het is in ieder geval niet de verwachting dat Facebook dit soort tests in de toekomst wél gaat aankondigen, zeker met het oog op het ontslag van Hayward.

Heb jij ook zonder Facebook problemen met je iPhone-batterij? Eerder zetten we al een aantal tips onder elkaar, waarmee je makkelijk je batterij bespaart. Is je accu helemaal verloren? Wacht dan niet te lang met het vervangen van de batterij, want Apple verhoogt de accuprijzen binnenkort.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.