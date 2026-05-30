De namen van emoji laten uitspreken door je iPhone – zo werkt dat

Maurice Snijders
30 mei 2026, 12:35
2 min leestijd
Het aantal emoji op je iPhone is enorm en de kans dat je niet alle betekenissen kent, is groot – gelukkig kun je de namen laten uitspreken!

De namen van emoji laten uitspreken door je iPhone

Op dit moment zijn er maar liefst 3953 verschillende emoji beschikbaar op je iPhone. Van de meestgebruikte ken je de betekenis natuurlijk wel, maar dan blijven er nog genoeg over waarvan je die waarschijnlijk niet weet. Dan is het goed om te weten dat je je iPhone de namen ervan kan laten uitspreken. Daar moet je wel eerst even een instelling voor aanpassen. Dat doe je als volgt:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Toegankelijkheid’;

  3. Tik nu op ‘Lezen en spreken’;

  4. Kies voor ‘Spreek selectie uit’ en schakel de optie in.

Zo laat je de namen uitspreken

De gemakkelijkste manier om nu de namen van emoji te laten uitspreken, is via de app Notities. Maak een nieuwe notitie aan en zet de emoji waarvan je de naam wilt weten daar neer. Vervolgens selecteer je de emoji. In de werkbalk die dan verschijnt, tik je op het pijltje naar rechts. Er verschijnt dan een menu in beeld. Scrol daarin naar beneden en tik op ‘Spreek uit’. Je hoort nu een beschrijving van de betreffende emoji.

Emoji dicteren

Weet je welke emoji je wilt gebruiken, maar kun je die niet snel vinden? Dan kun je die emoji gewoon dicteren. Oftewel, je spreekt uit welke emoji je wilt hebben. Daarvoor moet wel de dicteerfunctie zijn ingeschakeld. Dat doe je zo:

  • Open de app Instellingen;
  • Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Toetsenborden’;
  • Schakel de optie ‘Schakel dicteerfunctie in’ in.
Heb je dat gedaan, dan kun je de functie gebruiken. Dat doe je door de naam van de emoji uit te spreken, gevolgd door het woord ‘emoji’. Dus bijvoorbeeld ‘Duim omhoog emoji’, of ‘Tranen van het lachen emoji’.

