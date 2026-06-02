Deze vreemde WhatsApp-functie onthult dat je online bent (aan ál je contacten)

WhatsApp werkt aan een opvallende functie, die ervoor zorgt dat ál je contacten kunnen zien dat je online bent. Zo werkt de nieuwe feature.

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Opvallende WhatsApp-functie

Er komt weer een update aan voor WhatsApp! De berichtendienst brengt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies naar de applicatie komen. Deze features worden eerst toegevoegd aan de testversie van WhatsApp, zodat de eerste gebruikers al aan de slag kunnen met verbeteringen. In die testversie is nu wel een hele bijzondere functie opgedoken, want WhatsApp toont straks precies wie online is in de app.

WhatsApp werkt aan een nieuw tabblad voor de applicatie. Op die pagina verschijnen alle contactpersonen die op dat moment actief zijn in WhatsApp. Dat is een opvallende functie, want zo zie je in één oogopslag welke gebruikers online zijn. Nu zie je enkel in een privé- of groepsgesprek welke contacten actief zijn in WhatsApp. Binnenkort hoef je niet meer ieder gesprek te openen, in plaats daarvan bekijk je simpelweg het tabblad met online contactpersonen.

Voor- en nadelen

Het tabblad met alle online gebruikers wordt toegevoegd boven de instellingen in WhatsApp. Daar zie je straks het exacte aantal contactpersonen dat op dat moment actief is in de applicatie. Ben je benieuwd wie dat zijn? Dan tik je op het kader, vervolgens verschijnt een overzicht met alle contacten die online zijn of WhatsApp recent hebben gebruikt. Je hoeft straks dus niet meer een gesprek te openen om te kijken wanneer iemand voor het laatst op WhatsApp heeft gekeken.

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Het grote voordeel van de nieuwe functie is dat je in één oogopslag ziet welke contacten recent online zijn geweest in WhatsApp. Dat heeft natuurlijk ook een nadeel, want dit gaat ten koste van je privacy. Met dit nieuwe tabblad onthult WhatsApp wanneer je online bent óf op welk moment je de applicatie voor het laatst hebt geopend. Zo zien andere gebruikers direct dat je online bent geweest, ook als je nog niet op alle berichten hebt gereageerd.

Online verbergen in WhatsApp

Heb je liever niet dat al je contacten zien op welke momenten je WhatsApp gebruikt? In dat geval hebben we goed nieuws, want je kunt deze functie ook uitschakelen. Het is nu al mogelijk om je online-status en laatst gezien te verbergen in WhatsApp. Als je deze features hebt afgeschermd verschijn je niet in het nieuwe tabblad met alle online contacten. Andersom geldt overigens hetzelfde: je kunt dan ook niet zien wanneer andere contactpersonen WhatsApp hebben gebruikt.

Je vindt deze instellingen in WhatsApp nu al door bij het ‘Jij’-tabblad naar ‘Privacy > Laatst gezien en online’ te gaan. Daar bepaal je welke contacten toegang hebben tot je laatst gezien en wie kunnen zien dat je online bent in WhatsApp. Het is nog niet duidelijk wanneer WhatsApp deze nieuwe functie toevoegt, doorgaans duurt het enkele weken tot maanden voordat grote veranderingen worden doorgevoerd. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!