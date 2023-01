Batterij vervangen van je iPhone? Binnenkort ga je nóg meer betalen

Wil je de batterij van je iPhone vervangen? Dan moet je opschieten! Apple gaat namelijk binnenkort de prijzen flink verhogen!

iPhone-batterij vervangen wordt duurder

Apple heeft aangekondigd dat de prijzen voor de batterijservice verhoogd worden. Voor een nieuwe batterij bij een iPhone 6, 7, 8 en SE ben je op dit moment minimaal 55 euro kwijt. Bij een iPhone X of nieuwer kost een batterij zelfs 75 euro, maar deze prijzen gaan binnenkort dus flink omhoog.

Zo duur wordt een nieuwe iPhone-batterij

Apple kondigde op zijn eigen site aan dat de kosten voor een nieuwe batterij al per 1 maart 2023 gaan stijgen. Vanaf 1 maart betaal je dan voor een nieuwe batterij van een iPhone SE, iPhone 8 of ouder model 79 euro. Bij een iPhone X of nieuwer leg je vanaf 1 maart 99 euro neer voor een nieuwe batterij. Je bent dus 24 euro meer kwijt voor een vervangende accu.

De huidige prijzen gelden nog tot eind februari. Dus als je toch al van plan was om een nieuwe accu in je iPhone te laten zetten, wacht dan niet te lang. Je kunt je batterij laten vervangen bij een Apple Store of opsturen naar Apple zelf. Natuurlijk is het ook mogelijk om je batterij te laten vervangen bij een erkende Apple serviceprovider.

Batterij aan vervanging toe? Check je garantie goed

Verslechtert de batterij van je accu sneller dan gehoopt? De prijsstijging geldt alleen voor iPhones die buiten de garantieperiode vallen. Bij aankoop van een nieuwe iPhone heb je één jaar garantie bij Apple.

Als je de batterij van je iPhone binnen één jaar moet laten vervangen valt dat dus binnen deze garantieperiode. Heb je een iPhone met een batterij die wel heel snel defect is geraakt? Vergeet dan vooral niet om eerst je garantieperiode te checken. Wanneer je iPhone buiten deze garantieperiode valt, vervangt Apple de batterij ook kosteloos als je AppleCare+ hebt.

Dit is wanneer je de iPhone-batterij moet laten vervangen

Wil je weten of je iPhone een nieuwe accu nodig heeft? Dit kan je eenvoudig checken in de instellingen:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Batterij’; Tik op ‘Batterijconditie en opladen’; Bekijk de maximumcapaciteit van je batterij.

In dit overzicht zie je de batterijcapaciteit staan van jouw telefoon. Hoe lager dit percentage, hoe slechter de conditie van de accu die in je iPhone zit. Als dit percentage 80 procent of lager is, is het raadzaam om een nieuwe accu aan te schaffen. In dat geval is het namelijk merkbaar dat je iPhone-batterij verslechterd is.

Zo doe je langer met je iPhone-batterij

Er zijn verschillende manieren om langer met de accu van je iPhone te doen. Zo kan je de energiebesparing aanzetten en is het slim om alle apps die op de achtergrond draaien af te sluiten. Lees hier al onze iPhone-tips waarmee jouw accu het weer wat langer volhoudt.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.