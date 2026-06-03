macOS 26.5.1 is uit: om deze reden moet je jouw Mac direct updaten

Er is weer een update voor de Mac beschikbaar! Om deze reden moet je macOS 26.5.1 zo snel mogelijk installeren.

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macOS 26.5.1

Het is weer tijd om je Mac(Book) bij te werken! Apple heeft macOS 26.5.1 uitgebracht, waarmee geen nieuwe functies naar je Mac komen. In plaats daarvan focust Apple op het oplossen van problemen met de software. Apple brengt dit soort tussentijdse updates alleen uit bij belangrijke softwarefouten, waardoor het belangrijk is om macOS 26.5.1 zo snel mogelijk te installeren. Dat geldt vooral voor zakelijke gebruikers.

Met macOS 26.5.1 verhelpt Apple een softwarefout, die ervoor zorgde dat Macs met een M5-chip onverwacht konden worden uitgeschakeld. Bij het gebruik van bepaalde netwerkuitbreidingen konden Macs met een M5-chip onbedoeld worden uitgeschakeld. Dat zijn vooral zakelijke Macs, waarbij een bedrijf bepaalde regels heeft ingesteld voor het bezoeken van websites. Toch is het voor alle gebruikers aan te raden om de update te installeren, want macOS 26.5.1 is ook beschikbaar voor Macs met een M4-chip en eerder.

Heb jij een Mac of een MacBook? Dan is het tijd om de software van het apparaat bij te werken. Apple lost met macOS 26.5.1 vooral een probleem op bij Macs met een M5-chip, maar heeft de softwareversie ook uitgebracht voor eerdere modellen. Het is daarom verstandig om de update te installeren, zodat je zeker weet dat de beveiliging en software van je Mac weer helemaal op orde is. Hier vind je de update:

Open ‘Systeeminstellingen’ op je Mac; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Klik tot slot op ‘Werk nu bij’.

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Heb jij een Mac met een M5-chip en bepaalde zakelijke instellingen voor het filteren van content? In dat geval is macOS 26.5.1 een belangrijke update, die ervoor zorgt dat je Mac niet zomaar wordt uitgeschakeld door een softwarefout. Het is onduidelijk waarom Apple de nieuwe softwareversie ook voor eerdere Macs is uitgebracht, mogelijk lost Apple op de achtergrond nog meer belangrijke problemen op. Die heeft het bedrijf op dit moment (nog) niet gedeeld.

macOS 27 komt eraan

Apple heeft met macOS 26.5.1 vermoedelijk een van de laatste versies van macOS 26 uitgebracht. Het bedrijf werkt op de achtergrond aan de release van macOS 27, de belangrijkste softwareversie voor de Mac in 2026. Met macOS 27 komen veel nieuwe functies naar de Mac, die volgens geruchten vooral te maken hebben met Apple Intelligence. Apple brengt kunstmatige intelligentie naar verluidt naar meer applicaties, waardoor je Mac veel slimmer wordt.

Eén van de belangrijkste verbeteringen van Apple Intelligence wordt Siri 2.0. De spraakassistent krijgt een eigen applicatie en verandert in een complete chatbot. We hoeven niet lang meer te wachten op macOS 27, want Apple presenteert de softwareversie deze maand. Lees hier alles over de presentatie van iOS 27 en macOS 27. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!