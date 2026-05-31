Zet je een film of serie op, dan kijkt je smart-tv stiekem met je mee. Gelukkig kun je een deel van dat bespioneren uitzetten.

Je smart-tv kan je bespioneren (en zo zet je dat zoveel mogelijk uit)

Een leuke serie op Netflix bingen? Of een avondje onderuit gezakt voetbal kijken? Allemaal leuk en aardig, maar wist je dat er altijd iemand met je meekijkt? Dat is je televisie! Vrijwel alle moderne televisies verzamelen informatie over wat je kijkt. En die gegevens worden gebruikt om advertenties beter op jou af te stemmen.

Dat gebeurt via speciale tracking-functies die standaard aanstaan op smart-tv’s van onder andere LG en Samsung. Maar ook andere merken doen hier vrolijk aan mee. De televisies houden bijvoorbeeld bij welke apps je gebruikt, welke programma’s je kijkt en soms zelfs hoe lang je naar bepaalde content kijkt. Vervolgens worden die gegevens gebruikt om gepersonaliseerde reclames te tonen. Dat kan direct op de tv gebeuren, maar ook via gekoppelde apps en diensten.

Veel mensen hebben geen idee dat hun televisie dit doet. Tijdens het installeren van een nieuwe smart-tv klik je vaak snel door alle schermen heen. Ondertussen geef je ongemerkt toestemming voor allerlei vormen van dataverzameling. Fabrikanten verstoppen die opties bovendien vaak diep in de instellingen, zodat je ze niet snel terug kunt vinden.

Met een beetje moeite kun je toch een deel van die tracking uitschakelen, maar dan moet je dus wel even flink rondklikken in de menu’s. Het bespioneren van je smart-tv kun je nooit helemaal voorkomen, maar het is dus wel flink in te perken. Wij hebben op een LG-smart-tv even gekeken hoe je het zoveel mogelijk kunt uitzetten. De stappen die we hieronder laten zien zijn afhankelijk van het model dat je hebt, maar je hebt daarmee een idee waar je ongeveer moet zijn.

Op een recente televisie van LG ga je naar de Instellingen van je televisie en open je ‘Alle instellingen’. Ga naar ‘Algemeen > Systeem’. Open de ‘Aanvullende instellingen’. Hier kun je verschillende opties aan- en uitzetten. Zet in ieder geval de functie ‘Live Plus’ uit en zet onder ‘Advertentie’ de functie ‘AD-tracking beperken’ op aan. Doorloop daarna de rest van de instellingen nog even of je iets van tracking of advertenties ziet staan en uit kunt zetten.

Dat betekent trouwens niet dat je ineens helemaal anoniem televisie kijkt. Smart-tv’s blijven verbonden met internet en sommige basisgegevens worden vaak nog steeds verzameld. Maar door tracking-opties uit te zetten voorkom je wel dat je kijkgedrag zo uitgebreid mogelijk wordt gevolgd en dat het bespioneren van je smart-tv tot een minimum beperkt blijft.

Maar daar blijft het niet bij. Televisies passen regelmatig hun voorwaarden aan. En als je die zonder te lezen accepteert worden de hierboven beschreven functies gewoon weer aangezet. Check daarom om de paar maanden de instellingen nog een keer. Dan weet je zeker dat het stiekem meekijken zoveel mogelijk beperkt blijft!

