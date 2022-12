iPhone-tips voor je batterij: zo houdt je accu het langer vol 

De iPhone heeft een goede accu, maar het kan altijd beter. Gaat jouw telefoon snel leeg? Met deze tips kan je jouw iPhone-batterij besparen!

iPhone-tips voor je batterij

Bij de iPhone 14, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max kun je één uur langer video’s kijken ten opzichte van de voorgangers. Ook bij deze nieuwe modellen komt het echter nog wel eens voor dat de batterij sneller leeg gaat dan je wilt.

Ook wanneer je geen nieuwste iPhone hebt wil je natuurlijk zo lang mogelijk met je batterij doen. Daarom geven wij je 6 tips voor je iPhone-batterij. Zo kom je de dag wel door!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch?

1. Energiebesparingsmodus aanzetten op je iPhone

Misschien wel de makkelijkste manier in deze iPhone-tips om je batterij te besparen, is aanzetten van energiebesparingsmodus. Met deze instelling worden achtergrondactiviteiten tijdelijk verminderd, totdat je je iPhone weer volledig kunt opladen. Dit zijn activiteiten als het ophalen van mailtjes en het downloaden van foto’s.

Om de energiebesparingsmodus aan te zetten ga je naar ‘Instellingen’ en kies je voor ‘Batterij’. Bovenaan staat de balk met ‘Energiebesparingsmodus’, waar je de functie aanzet. Dit is een makkelijke manier om iets langer met je accu te doen!

2. Welke iPhone-apps gebruiken veel batterijpercentage?

Het is natuurlijk ook handig om te weten welke apps veel energie gebruiken en welke niet. Het kan zijn dat een app veel batterijpercentage gebruikt op de achtergrond, terwijl je dat totaal niet weet.

Om een inzicht te krijgen in het batterijgebruik ga je naar ‘Instellingen’ en kies je voor ‘Batterij’. Hier zie je welke apps de afgelopen 24 uur of de afgelopen vier dagen een hoog batterijgebruik hadden. Als er ‘Achtergrondactiviteit’ onder de app staat, betekent dit dat de app op de achtergrond veel energie heeft gebruikt.

Als je ziet dat een app – zonder dat je het doorhebt – veel energie op de achtergrond gebruikt, is het goed om in de toekomst apps af te sluiten die je niet gebruikt. Dit is een makkelijke manier om te zorgen dat je batterij langer mee gaat.

3. Schermhelderheid en automatisch slot op je iPhone

Zag je bij de vorige tip in deze iPhone-tips het ‘Begin-/toegangsscherm’ in de lijst van hoog batterijgebruik staan? Dan is het slim om ‘Automatisch slot’ aan te zetten. Met deze functie gaat je scherm automatisch uit na een bepaalde tijd, zodat je scherm niet aan blijft staan zonder dat je iets met je telefoon doet.

Een automatisch slot is gemakkelijk in te stellen bij ‘Instellingen’ onder ‘Scherm en helderheid’. Daar zie je als het goed is de functie ‘Automatisch slot’, dat je in kan stellen naar jouw voorkeur. De kortste optie is 30 seconden, dat is ook meteen de beste optie om je iPhone-batterij te besparen.

Het always-on scherm bij de iPhone 14 is eveneens een belangrijk aandachtspuntje als het aankomt op je batterijverbruik. Met deze instelling verbruikt je telefoon zo’n 5 tot 7,5 procent extra per dag. Door deze functie uit te schakelen bespaar je dus weer een paar kostbare percentages per dag.

Heb je zo’n iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max? Dan hebben we nog een extra besparingstip in deze iPhone-tips. Overweeg dan eens om het always-on scherm uit te zetten. Dit doe je onder ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid’. Scrol naar beneden en zet de schuifbalk bij ‘Weergave’ uit.

Uiteraard is het ook altijd slim om de helderheid van het scherm niet al te hoog hebben staan. In het ‘Bedieningspaneel’ van je iPhone kun je eenvoudig de helderheid aanpassen. Je kunt ook naar ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid’ gaan.

4. De omgevingstemperatuur heeft effect op de iPhone-batterij

Een ander aspect dat invloed heeft op de accuduur: de temperatuur in je omgeving. Je hebt misschien wel eens gemerkt dat je batterij in de zomer extra snel leegraakt, zeker als je iPhone in de zon heeft gelegen. Je telefoon kan minder goed tegen hele warme temperaturen, dus zorg dat je iPhone uit de volle zon blijft.

Hetzelfde geldt voor lage temperaturen, ook dan verslechtert je accuduur tijdelijk. De ideale temperatuur voor een iPhone ligt tussen de nul en de dertig graden. Tussen deze temperaturen werkt je iPhone (of iPad of Apple Watch) het beste.

5. Apps niet meer op de achtergrond laten verversen

Zoals bij de tweede tip al genoemd werd, voeren apps soms op de achtergrond toch activiteiten uit. Dit gebeurt vaak zonder dat je het doorhebt. Zo wordt nieuwe informatie opgehaald of een update uitgevoerd. Bij instellingen kan je makkelijk uitzetten dat apps op de achtergrond toch actief zijn.

Om apps niet meer op de achtergrond te laten verversen ga je bij instellingen naar ‘Algemeen’ en daar kies je voor ‘Ververs op achtergrond’. In dit overzicht kies je welke apps je op de achtergrond wilt laten verversen en voor welke apps je dit uitzet.

6. Locatievoorzieningen uitzetten om batterij te besparen

We schreven al eerder over het uitzetten van de locatievoorzieningen met het oog op privacy, maar het is ook een handige manier om energie te besparen. Een app die je locatie continue volgt verbruikt namelijk enorm veel batterij, zeker als het je exacte locatie is.

Wil je jouw locatie uitzetten bij een aantal apps? Bij veel apps is het namelijk helemaal niet nodig dat ze je (exacte) locatie weten. Ook dit schakel je uit bij instellingen. Dat werkt zo:

Locatievoorzieningen uitzetten op iPhone om batterij te besparen Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Privacy en beveiliging’; Ga naar ‘Locatievoorzieningen’; Tik op een app om te zien of deze toegang heeft tot jouw (exacte) locatie; Schakel de (exacte) locatie uit bij de apps waarbij je dit niet wilt.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips?