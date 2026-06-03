CarPlay heeft er nóg een populaire app bij (en die is verrassend!)

Er verschijnen geregeld apps met ondersteuning voor CarPlay, maar de populaire app die er nu is bijgekomen is minimaal verrassend te noemen.

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CarPlay heeft er nóg een populaire app bij

De app waar we het over hebben, is een populaire muziek-app. En wel van Nintendo. Er is namelijk een grote update verschenen van de Nintendo Music-app. De update voegt drie nieuwe functies toe, waaronder ondersteuning voor CarPlay, Siri-integratie en een speciale iPad-app.

Nintendo Music Nintendo Co., Ltd. 9.2 (311 reviews) Gratis via App Store via App Store

Nintendo Music werd voor het eerst uitgebracht in oktober 2024. Met deze app kun je de meest iconische nummers uit veel van je favoriete Nintendo-franchises streamen. Er zijn nummers uit Animal Crossing, Super Mario Bros., The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey en nog veel meer. Deze week is er ook muziek toegevoegd uit de game Mario Kart World voor de Nintendo Switch 2.

Nintendo Music voor CarPlay

Naast deze toevoeging aan de soundtrack is Nintendo Music nu ook beschikbaar via CarPlay. Als je CarPlay gebruikt, zie je Nintendo Music nu in je app-overzicht. Zo heb je tijdens het rijden gemakkelijk toegang tot de iconische soundtracks.

Met de Nintendo Music-app voor CarPlay kun je door je bibliotheek bladeren, zoeken naar verschillende gamemuziek, nummers offline afspelen, samengestelde afspeellijsten bekijken en nog veel meer. Het is een volledige versie van de Nintendo Music-app die je op je iPhone hebt. Het YouTube-kanaal Hanafuda Report gaat uitgebreid in op Nintendo Music voor CarPlay. Bekijk de video hieronder.

iPad en Siri

Nintendo Music is nu ook beschikbaar op de iPad. Dit betekent dat je niet langer de opgeschaalde iPhone-app hoeft te gebruiken om op je iPad te luisteren. Daarnaast heeft Nintendo Music nu ook ondersteuning voor Siri. Je kunt dus met alleen je stem via Siri naar je favoriete nummers zoeken. Hier zijn de volledige release-notes van Nintendo voor de update:

De app ondersteunt nu de iPad.

De app ondersteunt nu CarPlay en kan worden gebruikt op het scherm in je auto.

De app ondersteunt nu het zoeken naar tracks met Siri.

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Je kunt Nintendo Music downloaden via de App Store. De app is gratis te downloaden en is inbegrepen bij het standaard Nintendo Switch Online-abonnement. Wil je niets missen van dit soort updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!