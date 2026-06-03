iPhone 18 Pro accu wordt groter – en dat is niet het enige voordeel

Apple werkt aan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, die volgens geruchten een grotere accu krijgen. Dat is niet het enige voordeel van de nieuwe iPhones!

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Grotere accu voor de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komen eraan! Apple brengt de nieuwe iPhones pas in september uit, maar geruchten verklappen al veel over de toestellen. De Pro-modellen krijgen een verbeterd camerasysteem en een nieuwe processor, maar dat is niet de enige aanpassing. Uit nieuwe geruchten blijkt dat zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max een grotere accu krijgt.

Het was al duidelijk dat Apple werkt aan de grootste accu ooit voor een iPhone. Die komt naar de iPhone 18 Pro Max en heeft naar verluidt een batterijcapaciteit van ongeveer 5200 mAh. Bij de iPhone 18 Pro wordt dat 4288 mAh, waardoor beide Pro-modellen een grotere accu krijgen dan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Dat is goed nieuws, want de nieuwe iPhones gaan daardoor weer wat langer mee.

iPhone Batterijcapaciteit Batterijcapaciteit (e-sim) iPhone 17 Pro 3988 mAh 4.056 mAh iPhone 18 Pro 4056 mAh 4288 mAh iPhone 17 Pro Max 4832 mAh 5088 mAh iPhone 18 Pro Max 5000 mAh 5200 mAh Batterijcapaciteit van de iPhone 18 Pro (Max) is gebaseerd op geruchten.

A20 Pro-chip

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen een grotere accu in vergelijking met de iPhone 17-serie, waardoor we bij de iPhone 18 Pro Max de grootste iPhone-accu ooit zien. Bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heeft Apple de accu’s al sterk verbeterd, maar het bedrijf gaat bij de iPhone 18-serie dus nog een stap verder. De verschillen tussen de batterijcapaciteit van de iPhone 17- en iPhone 18-modellen zijn relatief klein, maar de capaciteit zegt niet alles over de accuduur van de iPhones.

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Naast de grotere accu wordt ook een nieuwe processor bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verwacht. Apple introduceert in september waarschijnlijk de A20 Pro-chip, die volgens een nieuw productieproces wordt gemaakt. Waar de A19 Pro-chip volgens het 3nm-proces is gemaakt, kiest Apple bij de A20 Pro-chip voor het 2nm-procedé. Dat betekent dat de processor energiezuiger is, zonder in te leveren op de snelheid en kracht waarmee taken worden verwerkt.

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Het is de verwachting dat de energiezuiniger A20 Pro-chip een groot voordeel gaat zijn van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. De nieuwe processor is niet alleen krachtiger, maar zorgt ook voor een langere accuduur bij de iPhones. Zo gaat de accu van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk een stuk langer mee. Met de iPhone 17 Pro doe je nu tot 31 uur, bij de iPhone 17 Pro Max is dat tot 37 uur.

Met de verbeterde accu en de energiezuiniger processor hoeven de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max minder snel aan de oplader. In september weten we meer over de nieuwe iPhones, die maand presenteert Apple de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Wil je niks missen van de iPhone 18-serie? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de volgende iPhone!