Deze functie moet je inschakelen op je smart-tv (voor meer functies)

Gebruik je dagelijks een smart-tv voor Apple TV, YouTube of live televisie, dan is er één functie die je eigenlijk meteen moet inschakelen.

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Deze functie moet je inschakelen op je smart-tv

Er is een functie op je smart-tv die veel voordelen heeft wanneer je die inschakelt, indirect ook voor je Apple TV. De meeste smart-tv’s kunnen namelijk net zoals je iPhone automatisch updates installeren. Die functie staat alleen niet altijd standaard ingeschakeld. Daarom is het een goed idee om het even te controleren en de functie zonodig aan te zetten.

Fabrikanten brengen regelmatig software-updates voor je smart-tv. Dat doen ze om fouten op te lossen, beveiligingsproblemen te dichten, maar ook om nieuwe functies toe te voegen. Staat automatische updates uitgeschakeld? Dan kan het gebeuren dat je maandenlang een verouderde versie van de software gebruikt. En dat kan allerlei problemen veroorzaken.

Het heeft zonder meer voordelen om de functie automatische updates van je smart-tv in te schakelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1. Je krijgt nieuwe functies automatisch

Fabrikanten voegen regelmatig nieuwe mogelijkheden toe via software-updates. Denk aan ondersteuning voor nieuwe streamingdiensten, verbeterde spraakbesturing of extra instellingen voor beeld en geluid. Met automatische updates hoef je niet zelf te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is.

2. Apps blijven beter werken

Streamingdiensten zoals Apple TV, Disney+ en YouTube worden voortdurend bijgewerkt. Om goed samen te werken met die apps heeft ook je televisie af en toe een update nodig. Door automatische updates in te schakelen verklein je de kans op foutmeldingen, vastlopers of apps die onverwacht stoppen.

3. Je smart-tv wordt veiliger

Een smart-tv is verbonden met internet en kan daardoor net als andere apparaten kwetsbaar zijn voor beveiligingsproblemen. Software-updates bevatten vaak beveiligingspatches die bekende lekken dichten. Door updates automatisch te installeren blijft je televisie beter beschermd.

4. Betere prestaties

Na verloop van tijd kunnen fabrikanten de software soms optimaliseren, waardoor menu’s sneller reageren en functies soepeler werken. Ook lossen updates vaak problemen op met wifi-verbindingen, maar ook met HDMI- en streaming-apparaten zoals Apple TV.

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Zo schakel je functie op je smart-tv in

De exacte stappen verschillen per merk, maar over het algemeen vind je de optie in de instellingen van je smart-tv. Dit voorbeeld is van een Samsung smart-tv, maar het ziet er doorgaans vergelijkbaar uit:

Open de Instellingen op je smart-tv;

Ga naar ‘Ondersteuning’;

Kies ‘Software-update’;

Schakel ‘Automatische update’ in.

De functie op je smart-tv inschakelen is binnen een minuut geregeld, maar kan op de lange termijn veel verschil maken.

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