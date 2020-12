‘Apple werkt met TSMC aan zelfrijdende autochips, net zoals Tesla’

We hebben er al lang niks meer over gehoord, maar achter de schermen sleutelt Apple verder aan zijn zelfrijdende auto. Chipfabrikant TSMC is er inmiddels ook bij betrokken, zo stelt een nieuw gerucht.

Apple auto wordt nog steeds ontwikkeld

Vlak voor het einde van het jaar duikt er weer wat nieuwe info op over ‘Project Titan‘, de codenaam van Apples autoproject waar al jaren aan gewerkt wordt. Zowel Bloomberg als Digitimes beroepen zich op hun eigen (anonieme) bronnen.

Beide websites zijn het er over eens dat Apple niet aan een eigen auto werkt, maar wel aan de chip die nodig is om de auto van andere fabrikanten slim te maken. Om deze focus extra kracht bij te zetten, staat Bob Mansfield inmiddels aan het stuur van het project. Mansfield is daarnaast de baas op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning bij Apple.

Mansfield stuurt een team aan dat samenwerkt met chipfabrikant TSMC. Dat is geen verrassing, want TSMC maakt al jaren Apples A-serie chips voor de iPhone en iPad en nu ook de M1-chip die in de nieuwste MacBooks zit.

Ook Tesla slaat handen ineen met TSMC

Opvallend aan deze samenwerking tussen de twee bedrijven is dat Tesla ook met TSMC de handen ineen heeft geslagen. Daarmee zal er de nodige overlap zijn tussen de manieren waarop de twee bedrijven auto’s slim en zelfstandig proberen te maken.

Hoewel Apple dus nog steeds bezig is met het project, is een datum waarop we een concrete aankondiging te zien krijgen nog steeds erg onduidelijk. Tesla zou in het vierde kwartaal van 2021 zijn chip massaal willen produceren, maar de kans is klein dat Apple over een jaar ook al zo ver is.