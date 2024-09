Dit is er nieuw aan het display van de iPhone 16 Pro-modellen

Het display van de iPhone 16 Pro-modellen is niet alleen iets groter, maar heeft nog een andere vernieuwing. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is nieuw aan het display van de iPhone 16 Pro

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max hebben een groter display dan hun voorgangers. De iPhone 16 Pro heeft een display van 6,3 inch (de iPhone 15 Pro 6,1 inch) en de iPhone 16 Pro Max heeft een display van 6,9 inch (de iPhone 15 Pro Max 6,7 inch).

Volgens Apple hebben de iPhone 16 Pro-modellen de dunste randen van alle Apple producten. Een deel van de toename in schermgrootte komt door die dunnere randen, maar de iPhone 16 Pro-modellen zijn ook iets langer en een heel klein beetje breder dan hun voorgangers.

iPhone 16 Pro is 149,6 mm lang, 71,5 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 199 g.

is 149,6 mm lang, 71,5 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 199 g. iPhone 15 Pro is 146,6 mm lang, 70,6 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 187 g.

is 146,6 mm lang, 70,6 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 187 g. iPhone 16 Pro Max is 163 mm lang, 77,6 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 227 g.

is 163 mm lang, 77,6 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 227 g. iPhone 15 Pro Max is 159,9 mm lang, 76,7 mm breed, 8,25 mm dik en weegt 221 g.

Hoewel het formaat is toegenomen, zijn er verder weinig andere wijzigingen aan de techniek van het iPhone 16 display. Apple gebruikt nog steeds zijn Super Retina XDR-display met ProMotion voor de Pro-modellen en de helderheid en piekhelderheid zijn niet veranderd. Alle modellen hebben een maximale helderheid van 1000 nits, een piekhelderheid van 1600 nits (HDR) en een piekhelderheid van 2000 nits in direct zonlicht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro heeft een resolutie van 2622 x 1206 pixels en 460 ppi.

heeft een resolutie van 2622 x 1206 pixels en 460 ppi. iPhone 15 Pro heeft een resolutie van 2556 x 1179 pixels en 460 ppi.

heeft een resolutie van 2556 x 1179 pixels en 460 ppi. iPhone 16 Pro Max heeft een resolutie van 2868 x 1220 pixels en 460 ppi.

heeft een resolutie van 2868 x 1220 pixels en 460 ppi. iPhone 15 Pro Max heeft een resolutie van 2796 x 1290 pixels en 460 ppi.

Minimale helderheid van 1 nit

Wat wel nieuw is, is een minimale helderheid van 1 nit. Dit is iets wat Apple ook heeft toegevoegd aan de Apple Watch Series 10. Het zou een vaker bijgewerkt always-on display met een secondewijzer mogelijk maken. Een deel van datzelfde voordeel is nu beschikbaar op de iPhone Pro (Max). En het is mogelijk een van de redenen dat de batterijduur langer is geworden.

Het display van de reguliere iPhone 16 ondersteunt ook een minimale helderheid van 1 nit. Het heeft alleen geen always-on display en ondersteuning voor ProMotion. Verder hebben beide modellen wel een nieuwe Ceramic Shield-coating van de tweede generatie. Die is volgens Apple 50 procent sterker is dan de Ceramic Shield-coating van de vorige generatie die in de iPhone 15-modellen werd gebruikt.