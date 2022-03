CODA op Apple TV Plus: eerste film van streamingdienst die Oscar wint

De film CODA op Apple TV Plus heeft een Oscar gewonnen. Het is de eerste keer dat een film op een streamingdienst het felbegeerde beeldje voor de beste film wint.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CODA op Apple TV Plus wint de Oscar voor beste film

Tijdens de Oscaruitreiking van dit jaar gebeurde er een aantal opmerkelijke zaken. Zo kreeg Chris Rock een flinke tik van Will Smith, nadat hij een grap maakte over zijn vrouw. Daarnaast was de film CODA (te zien op Apple TV Plus) de grote winnaar van de show.

Dat CODA als grote winnaar uit de bus komt, is opmerkelijk. Het is namelijk de eerste keer dat een film van een streamingdienst de Oscar wint voor beste film. Daarnaast won CODA ook in de categorieën ‘beste scenario’ en ‘beste mannelijke bijrol’.

De film CODA (Child Of Deaf Adults) gaat over een dove familie met een dochter (Ruby) die wel kan horen. Ze werkt op de vissersboot van het gezin en is de tolk voor haar ouders. Haar droom is om naar de muziekschool te gaan. Ruby raakt echter verscheurd tussen de verplichtingen voor haar familie en haar eigen droom achterna gaan.

Volgens verschillende berichten, kocht Apple voor zo’n 25 miljoen dollar de rechten voor CODA. De film was het eerst te zien tijdens het Sundance Film Festival van 2021. Sinds augustus 2021 is CODA te zien op Apple TV Plus.

Andere grote winnaar: Dune

Overigens haalde Dune (alleen te streamen op HBO Max) de meeste Oscars binnen. De kaskraker uit de bioscoop won onder andere de prijs voor ‘beste muziek’, ‘beste geluid’ en ‘beste visuele effecten’.

Apple TV Plus en andere streamingsdiensten

De film CODA is exclusief te zien op Apple TV Plus. De dienst werd op 25 maart 2019 gelijktijdig met Apple Arcade en Apple News onthuld. Apple TV Plus is sinds 1 november 2019 in Nederland verkrijgbaar voor een vast maandelijks bedrag van 4,99 euro.

Apple TV Plus is slechts een van de vele streamingsdiensten waar je terecht kunt voor films en series. Je moet hierbij denken aan Netflix, Disney Plus en meer. Wij hebben alvast de voor- en nadelen bij elkaar gezet van (de 5 beste) streamingdiensten.

Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!