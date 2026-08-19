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Groot lek bij Apple bevestigt: deze 6 smart home-producten komen eraan

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
19 augustus 2026, 10:17
3 min leestijd
Groot lek bij Apple bevestigt: deze 6 smart home-producten komen eraan

Een groot lek bij Apple heeft bevestigd dat het bedrijf werkt aan maar liefst zes nieuwe producten voor je smart home. Dit zijn ze!

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Smart home bij Apple

Er komen nieuwe producten van Apple aan! In september worden traditiegetrouw de nieuwe iPhones en Apple Watches van het jaar verwacht. Nu blijkt dat Apple aan een aantal compleet nieuwe producten werkt, die we mogelijk al in het najaar zullen zien. Het bedrijf werkt aan maar liefst zes nieuwe producten in de categorie smart home. Deze nieuwe toestellen zijn opgedoken in een recente testversie van macOS.

Op maandag 17 augustus heeft Apple de Release Candidate van macOS 26.7 uitgebracht. In deze nieuwe softwareversie is een lijst met referenties naar onaangekondigde producten gevonden. Volgens geruchten zijn dit toestellen in de categorie smart home, waar Apple de komende jaren meer op gaat inzetten. Zo gaan al jaren geruchten over de HomePad, die opnieuw opduikt in macOS 26.7. Om deze producten gaat het:

  • HomePad (J490 and J491);
  • HomePod mini 2 (B525);
  • Beveiligingscamera (J229);
  • HomeAccessory17,2 en HomeAccessory17,3 (onbekende producten);
  • ATVRemote1,5 (nieuwe Siri Remote).
apple tv 4k

Veel nieuwe producten

Er komen dus veel nieuwe producten van Apple aan, die allemaal in de categorie smart home vallen. De HomePad wordt een combinatie tussen de HomePod en de iPad en vormt de basis van je slimme woning. Met het apparaat kun je alle slimme apparaten op één plek bedienen. De HomePod mini 2 krijgt een nieuwe processor en werkt waarschijnlijk met Siri AI. Dat geldt ook voor de nieuwe generatie van de Apple TV 4K, waar de vernieuwde Siri Remote voor is ontworpen.

Het is opvallend dat de Apple TV 4K zelf niet in het lijstje wordt genoemd, maar de Siri Remote wel. Toch lijkt de vernieuwde afstandsbediening de nieuwe generatie van de Apple TV te bevestigen. Verder werkt Apple aan een beveiligingscamera, die je straks kunt toevoegen aan de Woning-app en eveneens werkt met de HomePad. De overige accessoires verwijzen mogelijk naar een videodeurbel en een huisrobot voor op tafel. Alle producten werken naar verluidt met Apple Intelligence en Siri AI.

apple homepad

Release afhankelijk van Siri AI

Met de HomePad, HomePod mini 2, videodeurbel en beveiligingscamera wordt smart home de komende jaren heel belangrijk voor Apple. Daar is wel één voorwaarde aan verbonden, want Siri AI moet beschikbaar zijn om alle apparaten te bedienen. Apple heeft al jaren problemen met de vernieuwde versie van Siri, waardoor de nieuwe generatie van de Apple TV 4K al meermaals is uitgesteld. Inmiddels is Siri AI officieel aangekondigd, maar de verbeterde stemassistent wordt bepekt uitgerold in de Europese Unie.

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De iPhone, iPad en Apple Watch moeten het hier voorlopig zonder Siri AI doen, maar de Mac wordt wel uitgebreid met de engelstalige versie van de stemassistent. Het is onduidelijk of Apple wacht op de Nederlandse release van Siri AI, of alle smart home-producten hier met de Engelse versie van Siri uitbrengt. Dat weten we volgende maand mogelijk al zeker, als Apple ook de nieuwe iPhones en Apple Watches presenteert. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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