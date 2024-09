Deze producten presenteert Apple waarschijnlijk nog in oktober

Na het iPhone 16-event in september, presenteert Apple ook nog nieuwe producten in oktober. Dit kun je allemaal verwachten!

Deze producten presenteert Apple in oktober

Apple houdt jaarlijks meestal drie of vier events om nieuwe producten aan te kondigen. Vaak is er een voorjaarsevenement in maart of april (of mei) en de Worldwide Developers Conference (WWDC) in juni. Dan is er een evenement in september dat gericht is op de iPhone en Apple Watch, en soms komt er nog een evenement in oktober dat meestal om Macs en iPads draait.

Dit jaar verwachten we dat Apple ergens in oktober met een tweede herfst-event vomt. Het evenement zal zich waarschijnlijk richten op nieuwe M4 Macs, hoewel het zeker niet ondenkbaar is dat we ook enkele nieuwe iPad-modellen gaan zien. We zetten al onze verwachtingen op een rij.

iMac

De 24-inch iMac zal eind 2024 worden bijgewerkt met de M4-chip van de volgende generatie. We verwachten dat de M4 betere prestaties zal leveren om AI-taken te ondersteunen en volgens geruchten zal Apple om dezelfde reden een bijgewerkte Neural Engine met meer kernen toevoegen.

MacBook Pro

Ook de MacBook Pro is een van de producten die in oktober worden gepresenteerd. Apple vernieuwt ook de MacBook Pro-reeks eind 2024 met de M4-chips. Het 14-inch instapmodel van de MacBook Pro krijgt dan de M4-chip, de 14-inch en 16-inch modellen worden opgefrist met M4 Pro- en M4 Max-chips.

Mac mini

Ook de Mac mini wordt eind 2024 geüpdatet en krijgt volgens geruchten een nieuw ontwerp met een veel kleinere vormfactor. Op dit moment verkoopt Apple een standaard M2-versie en een M2 Pro-versie. We verwachten dat dit zo blijft met de M4-lijn.

iPad mini 7

De volgende iPad mini krijgt geen nieuw ontwerp, maar zou wel een verbeterde A-serie chip en nieuwe camera’s aan de voor- en achterkant kunnen krijgen. Apple zou voor een A16-chip kunnen kiezen, maar om Apple Intelligence te ondersteunen is op zijn minst de A17 Pro nodig.

Goedkope iPad

Apple werkt daarnaast ook nog aan een iPad van de 11e generatie, met een snellere chip en ondersteuning voor Wi-Fi 6E. De kans bestaat dat die nog in 2024 verschijnt, maar dat is nog niet helemaal zeker.

Apple-event in oktober

Het is ook nog niet bekend op welke dag in oktober Apple de nieuwe producten gaat aankondigen. Dit houden we bij iPhoned scherp in de gaten. Zodra er meer bekend is, lees je het hier direct!