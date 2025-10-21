Apple maakt 9 producten véél goedkoper: dit zijn de lagere prijzen

Apple heeft maar liefst negen producten goedkoper gemaakt. Benieuwd van welke Apple-apparaten de prijzen zijn verlaagd? Dit zijn ze!

Apple maakt producten goedkoper

De nieuwe iPad Pro 2025 en MacBook Pro 2025 zijn aangekondigd op woensdag 15 oktober! Apple heeft die dag een reeks nieuwe producten uitgebracht, maar dat is misschien niet eens de belangrijkste aankondiging. Het bedrijf heeft op dezelfde dag de prijzen van veel toestellen verlaagd. Het gaat om de prijzen van nieuwe iPads en MacBooks, al deze producten haal je nu veel goedkoper bij Apple.

Je krijgt alleen de nieuwste uitvoeringen van de iPad en MacBook bij Apple zelf. Het bedrijf haalt eerdere generaties traditiegetrouw uit de verkoop, zodra een nieuwe versie wordt aangekondigd. Toch betekent het goed nieuws dat Apple alle producten goedkoper heeft gemaakt, want andere aanbieders verlagen de prijzen van zowel nieuwe als oudere toestellen daardoor vermoedelijk ook. Benieuwd hoeveel je nu nog betaalt? Dit zijn de aangepaste prijzen:

Flinke prijsverlagingen

Apple heeft dus flinke prijsverlagingen doorgevoerd bij maar liefst negen producten. Alle toestellen zijn minimaal twintig euro en maximaal honderd euro goedkoper geworden. Het was bij de release van de iPad Pro 2025 en de MacBook Pro 2025 al duidelijk dat Apple de nieuwe producen goedkoper had gemaakt. Nu blijkt dat bij alle iPads en MacBooks de prijzen veel lager zijn geworden, zonder dat Apple daar een aankondiging over heeft gedaan.

Het is niet bekend waarom Apple de prijzen van de iPads en MacBooks heeft verlaagd. De verwachting was dat juist het tegenovergestelde zou gebeuren, door de hogere productiekosten en importtarieven waarmee het bedrijf te maken heeft. Deze zorgen zijn onterecht gebleken, want Apple heeft het merendeel van de toestellen goedkoper gemaakt. Bij de iPhones, Apple Watches en AirPods zijn geen veranderingen in de prijzen doorgevoerd.

iPads en Macs nóg goedkoper halen

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPad of MacBook te halen? In dat geval betekenen de prijsverlagingen goed nieuws, want zo kun je jouw volgende Apple-apparaat goedkoper in huis halen. Het is de verwachting dat de prijzen bij andere aanbieders nóg lager worden, in reactie op de voordeligere prijzen bij Apple. Wil je weten wat nu de laagste prijzen zijn? Bekijk hier waar je de iPads en MacBooks het voordeligst krijgt:

Waar bij Apple de prijzen van alle producten doorgaans het hele jaar vrijwel gelijk blijven, is dat bij andere aanbieders niet het geval. Daar kun je Apple-producten vaak veel goedkoper aanschaffen, zeker in vergelijking met de prijzen die Apple zelf hanteert. Ga je een nieuwe iPad of Mac halen en wil je zoveel mogelijk geld besparen? Bekijk dan de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!