Een flink lek bij Apple heeft zeven nieuwe producten aan het licht gebracht. Deze producten gaan (binnenkort) verschijnen!

Enorm lek bij Apple: deze 7 geheime producten zijn onthuld

We wisten natuurlijk al zo ongeveer welke producten Apple binnenkort allemaal gaat uitbrengen. Maar door een foutje van het bedrijf weten we nu wat er in de toekomst nog meer gaat komen. Apple liet per ongeluk hardware-codes in de software staan die verwijzen naar tal van nog onaangekondigde producten. Dit zijn de geheime producten waar Apple aan werkt.

Het is bij al deze producten nog niet bekend wanneer ze precies gaan verschijnen. Misschien dat behalve de Apple Watch uit het lijstje er nog iets tijdens de nieuwe iPhone-release in september gaat komen. Maar grote kans dat we voor de meeste van deze producten nog even (tot 2026 of langer) moeten wachten.

Groot Apple-event in september

In september komen in ieder geval de nieuwe iPhones: de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Waarschijnlijk komt dan dus ook de nieuwe Apple Watch Series 11. We verwachten ook een Apple Watch Ultra 3 en AirPods Pro 3.

De presentatie van de nieuwe iPhones valt doorgaans in de tweede week van september. Dat betekent dat de iPhone 17 in de week van 8 september wordt aangekondigd.

Apple kiest er vaak voor om de nieuwe smartphones op een dinsdag te onthullen, dus dat zal hoogstwaarschijnlijk dinsdag 9 september 2025 worden. Die dag weten we welke nieuwe functies naar de iPhones komen én hoe de telefoons eruitzien.

De officiële release is dan een week later. En de iPhones liggen dan vrijdag in de winkel. Ben je van plan om de nieuwe iPhone zo snel mogelijk te bestellen? Dat kan al in de week van de aankondiging. Dit zal waarschijnlijk al op vrijdag 12 september zijn.

Wil je op de hoogte blijven van al het iPhone 17-nieuws? Schrijf je dan in voor onze speciale iPhone 17-nieuwsbrief!