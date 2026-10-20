Apple brengt volgende week 4 nieuwe producten uit: dit zijn ze

Binnenkort komt Apple met alweer 4 nieuwe producten – we vertellen je precies wanneer je welke nieuwe Apple-producten kunt verwachten.

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Apple brengt volgende week 4 nieuwe producten uit

Apple organiseert op 28 oktober het evenement ‘Pro and tell’ en brengt dan naar verwachting 4 nieuwe producten uit. We zetten ze voor je op een rij.

1. MacBook Pro

De belangrijkste aankondiging wordt vermoedelijk een compleet vernieuwde MacBook Pro. Volgens geruchten werkt Apple aan een dunner en lichter ontwerp, gecombineerd met een OLED-scherm en touchscreen. Daarmee wordt het voor het eerst mogelijk om een MacBook met je vingers te bedienen.

Ook aan de binnenkant verandert er het een en ander. De nieuwe modellen krijgen waarschijnlijk M5 Pro- en M5 Max-chips. Verder neemt Apple vermoedelijk afscheid van de bekende notch en krijgt de laptop mogelijk een Dynamic Island.

2. iPad mini

Ook een nieuwe iPad mini staat op de planning. De kleine tablet krijgt volgens de laatste geruchten een OLED-scherm, waarmee kleuren levendiger worden en zwarttinten er dieper uitzien. Daarnaast verwachten we de krachtige A20 Pro-chip. De frontcamera verhuist waarschijnlijk naar de zijkant, zodat videobellen in liggende stand gemakkelijk wordt. Tot slot verwachten we een verbeterde waterbestendigheid en krachtigere speakers.

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3. iMac

De kleurrijke iMac is waarschijnlijk ook een van de 4 nieuwe producten die Apple volgende week presenteert. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde, maar de nieuwe M6-chip moet voor betere prestaties zorgen. Deze processor beschikt naar verwachting over zowel een cpu als een gpu met twaalf cores. Daarnaast verwachten we dat Apple deze versie in een aantal nieuwe kleuren uitbrengt.

4. Goedkopere MacBook Pro

Tot slot verwachten we een vernieuwde 14-inch MacBook Pro met M6-chip. In tegenstelling tot het duurdere model krijgt deze laptop waarschijnlijk geen touchscreen of OLED-scherm. Het vertrouwde ontwerp blijft dus behouden. De nieuwe chip zorgt vermoedelijk wel voor betere prestaties en een langere batterijduur.

28 oktober

Het evenement ‘Pro and tell’ vindt plaats op woensdag 28 oktober om 18.00 uur Nederlandse tijd. Volgens geruchten verschijnen de nieuwe apparaten mogelijk vanaf 6 november in de winkels. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!