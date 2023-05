Deze functie maakt AirTags binnenkort nóg veiliger

Apple en Google gaan samenwerken om ongewenste tracking via AirTags en soortgelijke apparaten te voorkomen. Je iPhone waarschuwt je binnenkort ook voor tags van andere merken.

Tracking via AirTags

De AirTags van Apple zijn heel praktisch om je bagage in de gaten te houden, maar ze worden ook vaak voor kwaadaardige doeleinden gebruikt. Door het kleine formaat en de nauwkeurige locatiebepaling werken ze namelijk uitstekend om iemand stiekem in de gaten te houden. Oftewel: te tracken als een stuk bagage.

Apple heeft er sinds de eerste release van de AirTags veel aan gedaan om tracking zo veel mogelijk te voorkomen. De AirTags zelf maken na een tijdje geluid als ze beweging detecteren en niet meer in de buurt van de eigenaar waren. Bovendien krijg je op je iPhone een melding dat er een AirTag met je meebeweegt. Dat werd later zelfs uitgebreid naar Android-apparaten.

Apple en Google werken samen

Nu gaan Apple en Google deze samenwerking nog verder uitbouwen. Dat laten de twee bedrijven in een persbericht weten. Zij hebben samen een specificatie voor trackers ingediend. Deze zou in de toekomst voor alle tracking-apparaten moeten gelden, en het gemakkelijker maken op ongewenste tracking op te sporen. Omdat alle apparaten op een bepaalde manier moeten werken, kunnen alle fabrikanten meldingen inbouwen voor het geval dat een tracker een tijdje bij jou in de buurt is.

Andere bedrijven die trackers maken, zoals Tile, Chipolo, Samsung, Eufy en Pebblebee hebben al laten weten dat ze de specificatie willen ondersteunen.

Meldingen voor andere trackers

In principe verandert er voor nu nog even niets aan de werkwijze van de AirTags. Maar als deze standaard in 2024 officieel wordt gelanceerd, biedt dat nieuwe mogelijkheden voor Apple om je te waarschuwen voor ongewenste tracking. Zo kan je iPhone dan ook een melding geven als er een tracker van bijvoorbeeld Tile met je meebeweegt.

Omdat de standaard van Apple zelf komt, weet je al vrijwel zeker dat de AirTags al eraan voldoen. Of in ieder geval dat de officiële specificatie via een software-update wordt toegevoegd. Kortom, als je een AirTag koopt weet je al zeker dat-ie toekomst-proof is. Hieronder hebben we de beste deals op een rij gezet.