Apple onthult AirPods 5 – en deze upgrade maakt ze de moeite waard

Apple heeft niet alleen nieuwe iPhones gepresenteerd, ook de AirPods 5 zijn onthuld! Deze upgrade maakt de nieuwe AirPods de moeite waard.

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AirPods 5

Apple heeft een reeks nieuwe producten gepresenteerd! Bij het evenement op woensdag 9 september 2026 heeft Apple de nieuwe iPhones en Apple Watch onthuld, maar daar bleef het niet bij. Apple heeft ook een nieuwe generatie van de AirPods aangekondigd, want de AirPods 5 zijn beschikbaar. De nieuwe AirPods hebben vooral een update onder de motorkap gekregen, in het ontwerp zien we vrijwel geen wijzigingen.

Dat betekent dat de AirPods 5 het klassieke witte design van de vierde generatie AirPods hebben overgenomen. Apple introduceerde bij de AirPods 4 een aangepaste oplaadcase, die veel compacter is. Dezelfde oplaadcase zien we terug bij de vijfde generatie van de AirPods. Waar aan de buitenkant weinig is veranderd, is dat aan de binnenkant wél het geval. De AirPods 5 hebben standaard ruisonderdrukking.

Ruisonderdrukking tegen een lage prijs

De AirPods 5 hebben standaard ruisonderdrukking. Dat is een grote upgrade, want daar moest je bij de AirPods 4 nog meer voor betalen. De AirPods 4 verscheen in twee uitvoeringen, waarvan alleen het duurdere model over actieve ruisonderdrukking beschikt. Daar is bij de AirPods 5 verandering in gekomen, want bij de nieuwe generatie krijg je standaard ruisonderdrukking. De ruisonderdrukking werkt bovendien tot 50 procent beter dan bij de AirPods 4.

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Het is een grote verbetering dat de AirPods 5 standaard ruisonderdrukking hebben. Apple heeft de prijs van de oortjes niet verhoogd, waardoor je actieve ruisonderdrukking tegen een hele lage prijs krijgt. Waar je jaren geleden nog meer dan 200 euro moest betalen voor AirPods met ruisonderdrukking, is dat in 2026 nog maar 149 euro. Je hoeft dus niet meer de hoofdprijs te betalen voor functies van de AirPods Pro.

Release van de AirPods 5

De vijfde generatie van de AirPods heeft verder verbeterde draadloze verbeteringen. Dat betekent dat de oortjes eenvoudiger met je iPhone, iPad en Mac verbinden en zonder problemen wisselen tussen verschillende apparaten. Je kunt bij de AirPods 5 opnieuw kiezen uit twee uitvoeringen. Voor de uitvoering met een simpelere oplaadcase ben je minder geld kwijt, want die versie begint bij 149 euro.

Vind je draadloos opladen belangrijk bij je volgende AirPods? In dat geval kun je ook voor de duurdere versie van de AirPods 5 kiezen, die je vanaf 169 euro in huis haalt. De duurdere uitvoering beschikt over MagSafe, zodat je het doosje kunt opladen met de oplader van je Apple Watch. De AirPods 5 hebben geen siliconen opzetstukjes, waardoor ze het perfecte alternatief zijn als je de AirPods Pro niet prettig vindt zitten. Je kunt de AirPods 5 nu al bestellen, vanaf vrijdag 18 september 2026 liggen ze in de winkels. Hier haal je de nieuwe AirPods als eerste in huis:

AirPods 5