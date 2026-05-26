Deze iPhones hebben het grootste scherm, maar welke moet je kiezen?

Piet-Jan Lentjes
26 mei 2026, 15:16
Ben je op zoek naar een iPhone met het grootste scherm? Dan zijn dit de modellen die je moet hebben, ook als je wat minder wilt uitgeven!

Wie eenmaal een grote iPhone heeft gehad, wil vaak niet meer terug. Films kijken, scrollen op TikTok, gamen of gewoon lekker typen voelt allemaal prettiger op een groot scherm. Maar welke iPhone heeft eigenlijk het grootste display? En welke iPhone moet je kopen als je niet teveel uit wilt geven?

We kunnen kort zijn, want op dit moment is de iPhone 17 Pro Max de nieuwste iPhone met het grootte scherm die Apple verkoopt. Dit toestel heeft een enorm display van 6,9 inch en is daarmee perfect voor mensen die veel video’s kijken of hun iPhone bijna als kleine tablet gebruiken.

Apple heeft dit formaat overigens al sinds de iPhone 16 Pro Max. Dus om iets meer geld te besparen zou je eventueel ook naar dit model kunnen kijken.

Maar eerlijk is eerlijk, je moet er wel rekening mee houden dat de Pro Max-modellen ook behoorlijk duur zijn. Daarom zijn ze niet altijd de beste koop voor iedereen die een iPhone met groot scherm wilt. Veel mensen zijn waarschijnlijk net goed af met een iets goedkoper model.

Een goed voorbeeld daarvan is de iPhone 16 Plus. Deze iPhone heeft een groot 6,7-inch scherm en voelt in de praktijk nog steeds heerlijk ruim aan. Je levert iets in op camerafuncties en luxe extra’s, maar voor dagelijks gebruik merk je daar verrassend weinig van. Bovendien is de batterij van de Plus-modellen erg goed en heeft dit specifieke toestel ondersteuning voor Apple Intelligence.

Ook de gewone iPhone 17 is tegenwoordig interessant als je een groter scherm wilt. Apple gaf dit toestel namelijk een groter 6,3-inch scherm, waardoor het verschil met de duurdere Pro-modellen kleiner is geworden. Voor veel mensen is dit waarschijnlijk de slimste balans tussen formaat, prestaties en prijs.

Deze toestellen met een groot scherm moet je nu niet meer kopen

Wie vooral veel scherm voor weinig geld zoekt, kan ook kijken naar oudere modellen zoals de iPhone 15 Plus of iPhone 14 Plus. Maar die zouden we je nu toch niet meer aanraden. Deze modellen hebben geen ondersteuning voor Apple Intelligence. En laat dat daar nou net de functies zijn waar Apple flink op in lijkt te springen in de toekomst.

Conclusie: iPhone 17 Pro Max of iPhone 17

Wil je simpelweg de grootste (en recente) iPhone die er bestaat? Dan kom je uit bij de iPhone 17 Pro Max. Zoek je vooral een fijne grote iPhone zonder extreem hoge prijs, dan is de iPhone 16 Plus of de gewone iPhone 17 waarschijnlijk de slimste keuze.

