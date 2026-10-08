AirPods 5 vs AirPods 4: deze kun je het beste (niet) kiezen

De AirPods 5 zijn net uit en de oortjes hebben aardig wat verbeteringen gekregen. Maar is het slim om toch nog voor de AirPods 4 te gaan?

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AirPods 5 vs AirPods 4: dit is er nieuw

De grootste verbetering van de AirPods 5 zit in de ruisonderdrukking. Bij de AirPods 4 moest je hiervoor nog de duurdere uitvoering kopen, maar bij de AirPods 5 zit ruisonderdrukking standaard op beide modellen. Daarmee worden vervelende achtergrondgeluiden, zoals het gebrom van een auto automatisch gedempt.

Volgens Apple werkt de ruisonderdrukking tot 50 procent beter dan bij de AirPods 4 (de versie met ruisonderdrukking). Verder is de transparantiemodus verbeterd, zodat stemmen wat natuurlijker klinken. Met de transparantiemodus kun je geluiden om je heen horen terwijl je de oortjes in hebt.

Daarnaast klinkt muziek voller en gedetailleerder dankzij vernieuwde hardware. Ook kunnen de AirPods 5 beter tegen water, zweet en stof. Ze hebben een IP57-beoordeling, in tegenstelling tot IP54 bij de AirPods 4.

Welke AirPods 5 moet je kiezen?

Apple verkoopt twee uitvoeringen van de AirPods 5. Het standaard model kost € 148,83. Dat is dezelfde adviesprijs als de AirPods 4 bij de introductie, maar je krijgt daar nu dus ruisonderdrukking standaard bij.

Voor 169 euro krijg je de AirPods 5 met een draadloze oplaadcase. Die kun je opladen met een Qi-oplader of Apple Watch-oplader. Ook heeft de case een speakertje, zodat je hem makkelijker terugvindt.

Verder gaat de batterij langer mee bij het duurdere model. Dat is vijf uur met ruisonderdrukking, tegenover vier uur bij het basismodel. Met de oplaadcase erbij haal je er maximaal 22 uur uit. Ook kun je bij de duurdere versie het volume aanpassen door over het steeltje van een oortje te vegen.

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AirPods 5 vs AirPods 4: ons advies

Wil je nieuwe AirPods kopen? Dan zijn de AirPods 5 de beste keuze. Je krijgt betere ruisonderdrukking, mooier geluid en meer bescherming tegen water en stof.

De AirPods 5 van 169 euro zijn vooral interessant als je draadloos wilt opladen en een langere batterijduur belangrijk vindt. Heb je al AirPods 4 en ben je daar tevreden mee? Dan hoef je niet meteen over te stappen. Maar ben je van plan om nieuwe AirPods te kopen? Kies dan voor de AirPods 5 en laat de AirPods 4 links liggen.

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