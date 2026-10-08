iPhone 18 Pro Max vs Xiaomi 18 Pro Max: hoeveel lijken ze écht op elkaar?

De iPhone 18 Pro Max en de Xiaomi 18 Pro Max lijken niet alleen qua naam op elkaar. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Dit zijn ze.

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iPhone 18 Pro Max vs Xiaomi 18 Pro Max

De aankomende Xiaomi 18 Pro Max is met een waarschijnlijke vanaf-prijs van 920 euro aanzienlijk goedkoper dan de iPhone 18 Pro Max, die bij Apple 1629 euro kost. Beide smartphones hebben 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag, maar Xiaomi biedt ook varianten met 16 GB RAM. Apple gaat juist tot maar liefst 2 TB opslag.

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Behuizing

Beide toestellen hebben een aluminium frame, glazen achterkant en IP68-certificering. De iPhone is met 249 gram wel wat zwaarder dan de Xiaomi van 235 gram. Ook de biometrische beveiliging verschilt: Apple gebruikt Face ID, Xiaomi combineert gezichtsherkenning met een ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm.

De Xiaomi 18 Pro Max komt verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit, Roze, Rood en Blauw. De iPhone 18 Pro Max is er in Bordeauxrood, Gletsjer, Zilver en Zwart.

Scherm

Op dit vlak lijken de twee telefoons sterk op elkaar. Ze hebben allebei een 6,9-inch scherm met 120 Hz. Het scherm van de iPhone heeft met 2868 x 1320 pixels een hogere resolutie dan dat van de Xiaomi (2624 x 1208 pixels), maar de Xiaomi heeft met 4000 nits een hogere maximale helderheid dan de Apple (3000 nits).

Xiaomi heeft bovendien een 2,9-inch AMOLED-scherm aan de achterkant. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s maken met de hoofdcamera terwijl je het beeld op dit scherm bekijkt.

Camera

Xiaomi gaat duidelijk voor zo veel mogelijk megapixels. Zo zit er een 200-megapixel hoofdcamera, een 200-megapixel telelens en een 50-megapixel ultragroothoeklens aan de achterkant. De iPhone is voorzien van drie 48-megapixel camera’s. De Xiaomi-telelens heeft verder een 3,2x optische zoom. Dat is iets minder dan die van de iPhone 18 Pro Max (4x).

De iPhone ondersteunt onder meer 4K-video met 120 beelden per seconde, Dolby Vision en ProRes. Wat we op dit gebied van de Xiaomi kunnen verwachten, is nog niet bekend.

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Prestaties

Apple gebruikt de A20 Pro-chip en de Xiaomi draait op de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Beide chips zijn volgens de specificaties op 2 nanometer geproduceerd. Dat betekent dat beide processors razendsnel zijn. De iPhone draait op iOS 27 en Xiaomi op Android 17.

Batterij

Hier heeft Xiaomi (op papier) een flinke voorsprong. De 18 Pro Max beschikt over een enorme 8500 mAh-accu. De iPhone moet het doen met een 5567 mAh-batterij. Het blijft wel afwachten hoe goed de batterijduur van de Xiaomi in de praktijk is en of die de 43 uur video kijken van de iPhone 18 Pro Max weet te overtreffen.

Het opladen gaat wel sneller: Xiaomi ondersteunt 100 watt bedraad en 50 watt draadloos, Apple komt op maximaal 60 en 25 watt.

Conclusie: iPhone 18 Pro Max vs Xiaomi 18 Pro Max

De Xiaomi 18 Pro Max biedt op papier ontzettend veel hardware voor een relatief lage prijs. Je krijgt een enorme batterij, sneller opladen, een tweede scherm en indrukwekkende cameraspecificaties. De iPhone 18 Pro Max is vooral interessant als je waarde hecht aan iOS, uitgebreide videomogelijkheden, MagSafe en veel opslagruimte. Bovendien is de iPhone de logische keuze als je al meerdere Apple-apparaten gebruikt.

De Xiaomi 18 Pro Max is op dit moment nog niet verkrijgbaar, dus het blijft nog afwachten hoe het toestel het er in een praktische vergelijking vanaf brengt.

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