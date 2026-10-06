iPhone 18 Pro vs iPhone 13 Pro: waarom het nu echt tijd is om te upgraden

Na vijf jaar is de nieuwe iPhone 18 Pro op vrijwel ieder vlak een heel stuk beter dan de iPhone 13 Pro. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

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iPhone 18 Pro vs iPhone 13 Pro

De iPhone 13 Pro was in 2021 een indrukwekkende smartphone en draait inmiddels ook op iOS 27. Toch is er in vijf jaar tijd behoorlijk veel veranderd. De iPhone 18 Pro heeft onder meer een betere camera, een veel krachtigere chip en een langere batterijduur.

Ben je van plan om een iPhone 18 Pro aan te schaffen? Kies dan bij voorkeur een toestel mét abonnement, dan betaal je vaak een stuk minder voor het toestel dan wanneer je het los koopt. Hieronder zie je de beste deals van dit moment:

Camera

De camera is misschien wel de grootste reden om te upgraden. De iPhone 13 Pro heeft namelijk nog drie 12-megapixelcamera’s, de iPhone 18 Pro heeft drie 48-megapixelcamera’s. De hoofdcamera van de 18 Pro beschikt bovendien over een variabel diafragma. Daarmee bepaal je hoeveel licht er binnenkomt en heb je meer controle over de scherptediepte.

Ook de ultragroothoek- en telecamera zijn flink verbeterd. De telecamera gaat van 3x naar 4x optische zoom en de nieuwe iPhone biedt tot 8x optische kwaliteit. Aan de voorkant gaat de camera van 12 naar 18 megapixel. Dankzij Center Stage (Middelpunt) blijft je gezicht bovendien beter in beeld tijdens videogesprekken.

Cameraregelaar

In tegenstelling tot de iPhone 13 Pro heeft de iPhone 18 Pro een Cameraregelaar. Daarmee open je snel de camera, maak je foto’s en video’s en pas je instellingen zoals zoom en belichting aan.

Behuizing

De iPhone 13 Pro heeft een roestvrijstalen frame en een glazen achterkant. De iPhone 18 Pro heeft een aluminium unibody met een Ceramic Shield-achterkant. De nieuwe iPhone is met 211 gram ietsje zwaarder dan de iPhone 13 Pro (204 gram). Ook de afmetingen zijn wat groter: 150 x 71,9 x 8,8 mm ten opzichte van 146,7 x 71,5 x 7,7 mm.

De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Zilver, Zwart, Gletsjer en Bordeauxrood, de iPhone 13 Pro is er in Grafiet, Zilver, Goud, Sierra Blue en Alpengroen. Je koopt de iPhone 13 Pro nu voor € 899,-, wat nauwelijks goedkoper is dan de vanaf-prijs van de iPhone 18 Pro (1479).

Scherm

Het OLED-scherm van de 18 Pro is niet alleen groter (6,3 tegenover 6,1 inch), maar ook een stuk helderder. De maximale helderheid ligt namelijk op 3000 nits (het scherm van de iPhone 13 Pro haalt maximaal 1200 nits). Daarnaast heeft de 18 Pro een Dynamic Island en een anti-reflecterende schermlaag. De 13 Pro heeft nog een ‘ouderwetse’ notch.

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Processor

Aan de binnenkant zien we enorme verschillen. De iPhone 13 Pro draait op de A15 Bionic, maar de iPhone 18 Pro heeft een nieuwe A20 Pro-chip. Deze chip is gemaakt op een 2-nanometerproces en heeft een krachtigere GPU met ondersteuning voor ray tracing. Dankzij een vapor chamber kan de 18 Pro de warmte bovendien beter afvoeren. Vooral bij gamen en andere zware taken merk je dat.

Batterijduur

Ook de batterij heeft een flinke sprong gemaakt. De iPhone 18 Pro gaat volgens Apple tot 34 uur mee bij het afspelen van video, de iPhone 13 Pro haalt dan maximaal 22 uur. Na vijf jaar is de kans bovendien groot dat de batterij van de 13 Pro behoorlijk is versleten. Daardoor kan het verschil in de praktijk nog veel groter zijn.

Opslagruimte

De iPhone 13 Pro heeft een minimale opslagruimte van 128 GB. De iPhone 18 Pro start standaard met 256 GB en is verkrijgbaar tot en met maar liefst 2 TB. Vooral als je veel foto’s en video’s maakt, is dat een flinke verbetering.

Apple Intelligence

Een ander groot verschil is Apple Intelligence. De iPhone 13 Pro ondersteunt wel iOS 27, maar geen Apple Intelligence. De iPhone 18 Pro ondersteunt Apple Intelligence en Siri AI. Dat verschil wordt de komende jaren steeds belangrijker, omdat Apple zijn software steeds verder rond AI bouwt.

USB-C

Misschien wel de meest praktische upgrade is de aansluiting. De iPhone 13 Pro gebruikt nog een Lightning-aansluiting, de iPhone 18 Pro is voorzien van USB-C. Deze aansluiting ondersteunt bovendien USB 3 met snelheden tot 10 Gb/s. Dat is vooral handig wanneer je bijvoorbeeld grote video’s naar een Mac wilt kopiëren.

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Verbindingen

Ook op het gebied van verbindingen loopt de iPhone 18 Pro meerdere generaties voor. Je krijgt onder meer wifi 7, Bluetooth 6 en ondersteuning voor satellietfuncties. De iPhone 13 Pro blijft steken op wifi 6 en Bluetooth 5.0.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 13 Pro

Na vijf jaar zijn de verschillen tussen de iPhone 13 Pro en de iPhone 18 Pro behoorlijk groot. Vooral de camera’s, batterij, USB-C-aansluiting, processor en Apple Intelligence maken de nieuwe iPhone interessant. We raden dan ook niet meer aan om nu nog een iPhone 13 Pro te kopen, mede omdat je waarschijnlijk niet eens echt goedkoper uit bent.

Aan de andere kant hoef je een goed werkende iPhone 13 Pro natuurlijk niet direct weg te doen. Voor WhatsApp, browsen en sociale media is het toestel nog steeds snel genoeg. Maar merk je dat de batterij achteruitgaat, wil je betere camera’s of ben je klaar met de Lightning-aansluiting? Dan is de iPhone 18 Pro inmiddels een heel logische upgrade.

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