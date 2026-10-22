iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8: welke heeft de beste batterij?

Apple en Samsung hebben met de iPhone Duo en de Galaxy Z Fold 8 twee interessante vouwtelefoons uitgebracht, maar hoe zit het met de batterij?

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iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8

De iPhone Duo en Galaxy Z Fold 8 lijken op het eerste gezicht op elkaar. Beide smartphones vouwen open tot een groot scherm, maar aan de binnenkant verschillen ze behoorlijk. Dat geldt ook voor de batterij.

Apple heeft de iPhone Duo voorzien van een grotere accu dan de standaard Galaxy Z Fold 8, maar de capaciteit is niet het enige dat belangrijk is. Ook de energiezuinigheid van de hard- en software speelt een belangrijke rol. We vergelijken de batterijcapaciteit en batterijduur van de iPhone Duo en de Samsung Galaxy Z Fold 8.

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iPhone Duo met abonnement

Capaciteit

Apple heeft de iPhone Duo voorzien van een batterij met een capaciteit van 4883 mAh. Dat blijkt uit Europese productdocumentatie, want Apple maakt de batterijcapaciteit van iPhones doorgaans niet zelf bekend. De Samsung Galaxy Z Fold 8 heeft volgens de beschikbare gegevens een batterijcapaciteit van 4660 mAh. Daarmee heeft Apple een voorsprong van 223 mAh. Dat is geen enorm verschil, maar alle beetjes helpen.

De iPhone Duo heeft bovendien een bijzonder dubbel batterijsysteem. In beide helften van het toestel zit een batterij, die door Apple als één geheel wordt aangestuurd. Zo benut het bedrijf de beschikbare ruimte in de vouwbare behuizing.

Batterijduur

Hoeveel langer gaat de iPhone Duo mee dan de Galaxy Z Fold 8? Volgens Apple kun je maximaal 44 uur video afspelen via het buitenscherm. Gebruik je het grote binnenscherm, dan loopt dat terug tot maximaal 31 uur. Bij een combinatie van verschillende dagelijkse activiteiten noemt Apple een batterijduur tot 24 uur.

Voor de Galaxy Z Fold 8 ligt de opgegeven maximale videoduur lager. Samsung vermeldt tot 26 uur video afspelen. Daarmee lijkt de iPhone Duo op papier duidelijk in het voordeel. De daadwerkelijke batterijduur hangt uiteraard ook onder meer af van de schermhelderheid, de apps die je gebruikt en het netwerkgebruik.

Conclusie: iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8

De iPhone Duo lijkt op dit moment de beste keuze als je op zoek bent naar een vouwtelefoon met een lange batterijduur. Het toestel heeft een grotere batterij dan de Samsung Galaxy Z Fold 8 en Apple belooft een indrukwekkende videoduur voor de iPhone Duo, die een stuk langer is dan die van de Samsung. Daarmee heeft de iPhone Duo in elk geval op papier een streepje voor.

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