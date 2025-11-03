iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: dit is de beste dunne smartphone

We vergelijken de nieuwe iPhone Air met de Samsung Galaxy S25 Edge om te kunnen bepalen welke van deze twee dunne smartphones het beste is.

iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung en Apple hebben in 2025 allebei een dunne smartphone uitgebracht: de Galaxy S25 Edge en de iPhone Air. Tijd om beide toestellen eens naast elkaar te leggen om te kijken welke dunne smartphone het beste presteert.

De Samsung Galaxy S25 Edge is aan het begin van 2025 verschenen en is inmiddels al een stuk goedkoper geworden. Je betaalt er nu zo’n 630 euro voor. De iPhone Air is pas in september verschenen en is nog niet of nauwelijks in prijs gezakt. Je betaalt er momenteel € 959,- voor.

Behuizing

Het eerste dat opvalt als je iPhone Air en de Galaxy S25 Edge ziet, is dat ze allebei heel erg dun zijn. De iPhone Air is met 5,6 mm nog net ietsje dunner dan de S25 Edge (5,8 mm). Voor de rest is de Edge niet iets groter dan de Air: 158,2 x 75,6 mm ten opzichte van 156,2 x 74,7 mm. In gewicht scheelt het nagenoeg niets: de Air weegt 165 gram en de Edge 163 gram. Beide toestellen hebben een titanium frame en een glazen achterkant. De Edge heeft een nano-simslot, de Air werkt alleen maar met een eSIM.

Scherm

Het scherm van de Samsung Galaxy S25 Air is met 6,7 inch ietsje groter dan dat van de iPhone Air (6,5 inch). Hierdoor hebben de schermen ook een andere resolutie: de iPhone heeft een resolutie van 1260 x 2736 pixels, de Edge 1440 x 3120 pixels. Beide toestellen hebben ook een flinke maximale helderheid: de Edge komt maximaal op 2600 nits, de Air zelfs op 3000 nits. Hierdoor zijn de schermen altijd uitstekend af te lezen, ook in direct zonlicht. De iPhone is bovendien voorzien van een antireflectiecoating. Allebei de schermen hebben een vernieuwingsfrequentie an 120 HZ, wat onder meer zorgt voor soepel scrollen.

Camera

De camera’s van deze twee smartphones zijn behoorlijk verschillend. De iPhone Air heeft alleen een 48-megapixel groothoekcamera, de Samsung Galaxy S25 Edge heeft er een van maar liefst 200 megapixel. Daarnaast heeft die ook nog een 12-megapixel ultragroothoekcamera, iets wat de iPhone Air helemaal niet heeft. De Air heeft dan wel weer een betere selfie-camera: een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage. De Galaxy S25 Edge heeft aan de voorkant een 12-megapixel groothoekcamera zitten. In de praktijk zijn beide frontcamera’s uitstekend bruikbaar voor selfies en videobellen.

Prestaties

De S25 Edge draait op een snelle Snapdragon 8 Elite en heeft 12 GB werkgeheugen. De iPhone Air draait op een eveneens snelle A19 Pro-chip, ook met 12 GB aan werkgeheugen. Dat is dezelfde processor die ook in de iPhone 17 Pro-modellen zit. Het is lastig om te bepalen welke processor sneller is. In de praktijk merk je op beide toestellen vooral dat ze razendsnel zijn, waarschijnlijk zelfs sneller dan je echt nodig hebt. Het zorgt in elk geval voor een zeer soepele ervaring.

Zowel de iPhone Air als de Galaxy S25 Edge zijn verkrijgbaar met een minimale hoeveelheid opslagruimte van 256 GB. Je kunt ook kiezen voor 512 GB, maar alleen de iPhone is ook beschikbaar met een opslagruimte van 1TB. Uiteraard betaal je daar ook flink wat meer voor.

Batterij

Aangezien de S25 Edge groter is dan de Air, past er ook een grotere batterij in. Dat zie e dan ook terug in de capaciteit. De Galaxy heeft er een van 3900 mAh, de iPhone moet het doen met een batterij van 3900 mAh. De iPhone blijft op dit punt steken op 3149 mAh.

De batterijduur van de Samsung Galaxy S25 Edge en iPhone Air is desondanks best vergelijkbaar, hoewel de iPhone Air in tests beter presteert. Dit komt door de efficiënte softwareoptimalisatie van Apple. Je kunt met de iPhone Air tot zo’n 27 uur video kijken, met de Edge dus iets minder.

Voor- en nadelen

Voordelen iPhone Air Langere batterijduur

Langere batterijduur Betere selfie-camera

Betere selfie-camera 1 TB opslagruimte mogelijk Nadelen iPhone Air Veel duurder

Veel duurder Maar één camera aan de achterkant

Maar één camera aan de achterkant Geen SIM-slot

Voordelen Galaxy S25 Edge Veel goedkoper

Veel goedkoper Groothoek- en ultragroothoekcamera

Groothoek- en ultragroothoekcamera Groter scherm Nadelen Galaxy S25 Edge Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Selfie-camera wat minder goed

Selfie-camera wat minder goed Maximaal 512 GB opslagruimte

Conclusie: iPhone Air vs Galaxy S25 Edge

De iPhone Air en de Galaxy S25 Edge zijn allebei uitstekende en razendsnelle dunne smartphones. Voor alledaags gebruik zijn ze dan ook allebei prima geschikt. Er zijn wat verschillen, maar ze zijn niet enorm groot. De Edge scoort wat beter qua camera-opties, de Air juist qua batterijduur. De Edge heeft een wat groter scherm, bij de Air kun je meer opslagruimte kiezen. Wij zouden de Air aanraden wanneer je tussen deze twee toestellen moet kiezen. Wil je het liefst wat geld wilt besparen, dan is de Galaxy een meer voor de hand liggende keuze.

iPhone Air kopen?

