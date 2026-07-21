iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max: waarom overstappen nodig is

Sinds september 2025 gebruik ik de iPhone Air en onlangs ben ik overgestapt naar de iPhone 17 Pro Max – dit is waarom dat een goed idee was.

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iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max

Acht maanden lang gebruikte ik de iPhone Air als mijn dagelijkse smartphone. Het toestel heeft veel sterke punten: hij is licht en dun, en heeft een snelle processor. Toch ben ik onlangs overgestapt naar de iPhone 17 Pro Max. Na een paar weken gebruik merk ik dat die overstap voor mij absoluut de moeite waard is. Twijfel je tussen de iPhone Air (€ 839,-) en de iPhone 17 Pro Max (€ 1.288,99)? Dit zijn de grootste verschillen die ik dagelijks merk.

Grootte en gewicht

Dit is natuurlijk een van de meest voor de hand liggende verschillen tussen beide toestellen. De iPhone Air is de dunste iPhone ooit (5,6 mm) en met een gewicht van 165 g ook behoorlijk licht. Dat is met de iPhone 17 Pro Max wel anders. Die is maar liefst 3,2 mm dikker (8,8 mm) en legt een flinke 233 g in de weegschaal.

Hoewel dit voor sommige mensen mogelijk een dealbreaker is, heb ik er in de praktijk eigenlijk geen moeite mee. Het was even wennen in het begin, want het verschil is nou eenmaal best groot. Maar verder vind ik het nu helemaal geen probleem meer.

Groter scherm

Het voordeel van een grotere iPhone is dat je ook een groter scherm hebt. Het scherm van de iPhone Air is met 6,5 inch al niet klein, maar de iPhone 17 Pro Max doet er met 6,9 inch nog een stapje bovenop. En ik moet zeggen dat dit mij goed bevalt. Ik doe praktisch alles met mijn iPhone en dan is een groot scherm vaak heel prettig. Qua beeld en helderheid is er verder geen verschil tussen beide schermen.

Meer camera’s

De iPhone Air heeft zonder meer een goede camera, maar het verschil met de camera van de iPhone 17 Pro Max is desondanks behoorlijk groot. Voor de gemiddelde gebruiker is de camera van de iPhone Air ruim voldoende. Wil je wat meer? Dat heeft de 17 Pro Max voor je! Beide iPhones hebben overigens dezelfde selfie-camera, dus dat heeft geen invloed op je keuze.

Beide toestellen hebben een 48-megapixel groothoekcamera aan de achterkant. De iPhone 17 Pro Max heeft daarnaast echter nog een 48-megapixel ultragroothoekcamera en een 48-megapixel zoomcamera met een 4x optische zoom. Bovendien is de 17 Pro Max voorzien van een 3D LiDAR scanner en de functie Macrofotografie. Op de Air moet je dat allemaal missen. Houd je erg van fotograferen, dan is de iPhone 17 Pro Max duidelijk je beste keuze.

Langere batterijduur

Dit is natuurlijk een logisch verschil, want in de iPhone 17 Pro Max past een veel grotere batterij dan in de iPhone Air. De Max heeft er dan ook een met een capaciteit van 4823 mAh. Die van de Air blijft steken op 3149 mAh. Dat zie je uiteraard ook terug in de praktijk. Met de iPhone Air kun je tot 27 uur video afspelen, wat geen slechte score is. Tegelijkertijd doet de iPhone 17 Pro Max het met 37 uur video afspelen toch wel heel veel beter.

Bij gemiddeld gebruik, kom je met beide toestellen gemakkelijk de dag door. Gebruik je jouw iPhone heel erg veel en wil je liefst niet te vaak opladen? Dan is de langere batterijduur van de 17 Pro Max heel erg welkom.

Betere gebruikservaring

Op de een of andere manier voel je tijdens het gebruik dat de 17 Pro Max net wat krachtiger is dan de Air. Het scherm lijkt net iets mooier, de bediening vloeiender en het toestel voelt over het algemeen sneller aan. Dat is natuurlijk niet direct een reden om honderden euro’s extra uit te geven, maar het zorgt wel voor een duidelijk betere gebruikerservaring.

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Conclusie: iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max

Uiteraard is overstappen van de iPhone Air naar de iPhone 17 Pro Max niet per se nodig. Voor veel mensen is de iPhone Air mogelijk juist de aantrekkelijkere iPhone van de twee. Het toestel is dun, licht, heeft vrijwel alle functies die de meeste gebruikers nodig hebben en is toch een stuk goedkoper. Maar gebruik je je iPhone intensief, maak je veel foto’s, wil je graag de best mogelijke batterijduur en het grootste scherm? Dan is de iPhone 17 Pro Max onverslaanbaar. Voor mij is het in elk geval duidelijk dat deze overstap de moeite waard was, ook al moest ik wel wat meer geld voor neertellen.

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