iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: hier zijn alle verbeteringen op een rij

De iPhone 18 Pro lijkt aan de buitenkant best wel op de iPhone 17 Pro – dit zijn alle verbeteringen die je niet direct kunt zien.

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iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

Van een vernieuwde camera met variabel diafragma tot een snellere chip en een langere batterijduur: dit zijn alle belangrijke verbeteringen van de iPhone 18 Pro ten opzichte van de iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro met abonnement

Camera

De camera is waarschijnlijk de belangrijkste reden om voor de iPhone 18 Pro te kiezen. Apple heeft de 48-megapixel Fusion-hoofdcamera voorzien van een variabel diafragma. Daarmee kun je de hoeveelheid licht die binnenkomt aanpassen aan de omstandigheden. Je kunt kiezen uit vier verschillende diafragma-instellingen. Dat levert niet alleen voordelen op bij foto’s in het donker, maar geeft je ook meer controle over de scherptediepte. De iPhone 17 Pro heeft een vast diafragma.

Processor

De iPhone 17 Pro draait op de A19 Pro-chip, terwijl de iPhone 18 Pro de nieuwe A20 Pro heeft. Die chip is gemaakt met een 2-nanometerprocedé en beschikt over een nieuwe CPU, GPU en Neural Engine. De GPU van de A20 Pro is volgens Apple tot 40 procent sneller dan die van de A19 Pro. Ook de AI-verwerking heeft een flinke upgrade gehad: de A20 Pro heeft een Dual 16-core Neural Engine met in totaal 32 cores. Daarmee is de chip beter voorbereid op zwaardere AI-taken en functies die lokaal op de iPhone worden uitgevoerd.

Voor normaal dagelijks gebruik zal het verschil waarschijnlijk niet enorm zijn. Apps openen op de iPhone 17 Pro al razendsnel. Vooral bij zware games, videobewerking en intensieve AI-toepassingen komt de extra kracht van de A20 Pro echt tot zijn recht.

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Apple heeft daarnaast ook het koelsysteem aangepast. De iPhone 18 Pro heeft een vernieuwde dampkamer met ongeveer drie keer zoveel oppervlakte als de dampkamer in de iPhone 17 Pro. Daardoor kan de warmte van de A20 Pro beter worden afgevoerd. Apple claimt dat de iPhone 18 Pro hierdoor tot 40 procent betere constante prestaties kan leveren.

Dat is vooral interessant wanneer je de iPhone langere tijd zwaar belast. Denk bijvoorbeeld aan het spelen van een grafisch veeleisende game of het renderen van video’s. De iPhone kan de hoge prestaties dan langer volhouden zonder dat de chip sterk hoeft terug te schakelen.

Batterijduur

Ook de batterijduur is verbeterd. De iPhone 17 Pro haalt volgens Apple tot 31 uur video afspelen, de iPhone 18 Pro komt maar liefst tot 36 uur. Dat is op papier een flinke verbetering. In de praktijk hangt de daadwerkelijke batterijduur natuurlijk af van hoe je de iPhone gebruikt, maar de efficiëntere A20 Pro-chip en het aangepaste ontwerp helpen hierbij.

Ook het opladen gaat sneller. De iPhone 18 Pro kan volgens Apple in ongeveer 15 minuten tot 50 procent worden opgeladen met een geschikte oplader. Bij de iPhone 17 Pro duurt dat ongeveer 20 minuten.

Dynamic Island

Het Dynamic Island heeft op de iPhone 18 Pro een subtiele maar interessante verandering doorgemaakt. Het is namelijk kleiner geworden, waardoor er iets meer schermruimte beschikbaar is. Tegelijkertijd kan het nieuwe Dynamic Island maximaal drie Live activiteiten tegelijk tonen. Bij de iPhone 17 Pro zijn dat er maximaal twee.

Je kunt daardoor bijvoorbeeld meerdere activiteiten tegelijkertijd volgen zonder steeds tussen apps te hoeven wisselen. Het is natuurlijk geen functie waarvoor je meteen je iPhone 17 Pro moet inruilen, maar het maakt het Dynamic Island wel iets praktischer.

Opslagruimte

De iPhone 18 Pro is bovendien verkrijgbaar met maximaal 2 TB opslagruimte. Bij de iPhone 17 Pro liep de maximale opslagcapaciteit tot 1 TB. Dat is interessant voor mensen die erg veel foto’s en video’s maken. Zeker als je regelmatig in hoge resolutie filmt, kan 2 TB een stuk praktischer zijn dan voortdurend opslagruimte vrijmaken of extra iCloud-opslag aanschaffen. De keerzijde is de prijs: de 2TB-versie van de iPhone 18 Pro kost in Nederland maar liefst 2979 euro.

Modem

Aan de binnenkant zijn er nog meer verbeteringen. De iPhone 18 Pro gebruikt Apples nieuwe C2-modem, dat onder meer zorgt voor betere mobiele prestaties en een lager energieverbruik. Daarnaast beschikt het toestel over Apples N1-chip voor draadloze verbindingen, met ondersteuning voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread.

Kleuren

Ook aan de buitenkant zijn er een paar veranderingen. De iPhone 18 Pro verschijnt in vier kleuren: Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood. Daarmee keert zwart eindelijk terug als optie voor de Pro-serie. De iPhone 17 Pro was juist verkrijgbaar in Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver.

Qua formaat is er overigens weinig veranderd. De iPhone 18 Pro heeft opnieuw een 6,3-inch scherm. Apple heeft het de iPhone 18 Pro vooral aan de binnenkant verbeterd.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 18 Pro is zonder twijfel de betere iPhone. Vooral de variabele diafragma-opening van de hoofdcamera, de A20 Pro-chip, verbeterde koeling en langere batterijduur zijn duidelijke upgrades ten opzichte van de iPhone 17 Pro.

Toch is het verschil in dagelijks gebruik minder groot dan de specificaties misschien doen vermoeden. De iPhone 17 Pro is ook nog steeds razendsnel en heeft al een uitstekend 48-megapixelcamerasysteem, 18-megapixel Center Stage-camera en een dampkamer voor betere prestaties.

Heb je al een iPhone 17 Pro? Dan is overstappen waarschijnlijk niet nodig. De upgrade is vooral interessant als je veel met fotografie doet, maximale prestaties nodig hebt of simpelweg het nieuwste model wilt hebben.

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