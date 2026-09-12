iPhone 18 Pro vs iPhone 17: de verschillen zijn groter dan je denkt

De iPhone 18 Pro is het nieuwste Pro-model, maar hoe groot is de stap vanaf de reguliere iPhone 17? Dit zijn de belangrijkste verschillen.

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Inhoud Scherm Chip Camera Batterij Opslagruimte Conclusie

Inhoud Scherm Chip Camera Batterij Opslagruimte Conclusie

iPhone 18 Pro vs iPhone 17

Apple heeft de iPhone 18 Pro op 9 september 2026 officieel gepresenteerd. Het toestel is op vrijwel ieder belangrijk onderdeel krachtiger dan de iPhone 17. Tegelijkertijd is de iPhone 17 een stuk goedkoper en voor veel gebruikers nog altijd een uitstekende keuze. De iPhone 18 Pro kun je bestellen vanaf 12 september 14:00 uur. Vanaf 18 september ligt het toestel in de winkels. De laagste prijs bij Apple is 1479 euro.

iPhone 17 iPhone 18 Pro Scherm 6,3 inch OLED 6,3 inch OLED ProMotion Chip A19 A20 Pro Hoofdcamera 48 MP 48 MP met variabel diafragma Opslag 256 GB of 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB Behuizing Aluminium Aluminium Kleuren Zwart, Wit, Lavendel, Nevelblauw en Saliegroen Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood Prijs € 947,- € 1.479,-

iPhone 18 Pro met abonnement

Scherm

Op papier hebben beide toestellen een 6,3-inch OLED-scherm, maar de iPhone 18 Pro heeft een belangrijk voordeel: ProMotion. Het scherm kan daardoor tot 120 Hz verversen, waardoor animaties en scrollen veel soepeler ogen. De iPhone 17 heeft wel een OLED-scherm, maar biedt niet dezelfde ProMotion-mogelijkheden als de iPhone 18 Pro.

Snellere chip

De iPhone 18 Pro is voorzien van de nieuwe A20 Pro-chip, de iPhone 17 draait nog op de A19-chip. De nieuwe Pro-chip is niet alleen sneller, maar ook efficiënter en beter geschikt voor zware AI-taken. Voor dagelijks gebruik zal de iPhone 17 nog zeker razendsnel aanvoelen. Het verschil merk je vooral bij gamen, videobewerking en andere zware toepassingen.

Camera

Hier wordt het verschil groter. De iPhone 18 Pro beschikt over een 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee heb je meer controle over de hoeveelheid licht die de sensor bereikt. Daarnaast heeft de 18 Pro een uitgebreider camerasysteem met Pro-functies voor fotografie en video. De iPhone 17 beschikt wel over een uitstekende 48-megapixelcamera, maar mist de professionele mogelijkheden van het Pro-model.

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Batterijduur

Ook de batterij is een belangrijk verschil. Apple heeft de iPhone 18 Pro efficiënter gemaakt dankzij de A20 Pro-chip en andere hardwareverbeteringen. De officiële batterijduur van de iPhone 18 Pro ligt daardoor met 34 uur video kijken hoger dan bij de reguliere iPhone 17 (tot 30 uur video kijken). Als je jouw iPhone intensief gebruikt, kan het een belangrijke reden zijn om voor de Pro te kiezen.

Opslagruimte

Zoals gebruikelijk bij Pro-modellen heb je bij de 18 Pro veel meer opslagmogelijkheden. Je kunt namelijk kiezen uit 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB. Bij de iPhone 17 is het 256 GB of 512 GB, iets anders is er niet.

Conclusie: iPhone 18 Pro vs iPhone 17

De iPhone 18 Pro is duidelijk de betere iPhone, maar niet automatisch de beste koop. Als je vooral een snelle smartphone met een goed scherm en uitstekende camera zoekt, heb aan de iPhone 17 waarschijnlijk meer dan genoeg.

Wil je echter een 120 Hz-scherm, de beste camera’s, meer opslagruimte en maximale prestaties? Dan is de iPhone 18 Pro de logische keuze. De vraag is vooral of je er zoveel meer geld voor over hebt. Zo niet, kijk dan zeker eens naar de onderstaande deals voor de iPhone 17. Als je voor een iPhone 17 mét abonnement kiest, betaal je ook nog minder voor het toestel.

iPhone 17 met abonnement