Waarom de AirPods 5 dit jaar een héle goede keuze zijn

Apple heeft de AirPods 5 uitgebracht en die zijn een verrassend goede keuze. Om deze reden zijn de AirPods 5 het meer dan waard!

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AirPods 5

De nieuwe generatie van de AirPods is aangekondigd! Apple heeft de AirPods 5 gepresenteerd op woensdag 9 september 2026. De oortjes hebben een grote update gekregen, want ze beschikken standaard over ruisonderdrukking. Dat is een grote verandering, zo was ruisonderdrukking tot nu toe alleen beschikbaar bij de duurdere modellen van de AirPods. Ruisonderdrukking was lange tijd een exclusieve functie voor de AirPods Pro, totdat de feature in 2024 naar de AirPods 4 kwam.

Bij de AirPods 4 is ruisonderdrukking alleen beschikbaar bij de duurdere variant, die je voor 199 euro in huis haalt. Vind je dat teveel geld? Dan hebben we goed nieuws, want de AirPods 5 met ruisonderdrukking zijn véél goedkoper. Het basismodel van de AirPods 5 zijn voorzien van de functie, waardoor je voor 149 euro AirPods met ruisonderdrukking in huis hebt. Dat maakt deze AirPods een hele goede deal, want AirPods met ruisonderdrukking zijn nog nooit zo goedkoop geweest.

AirPods 5

AirPods 5 steeds meer Pro

De AirPods 5 zijn beschikbaar in twee uitvoeringen, die beide over actieve ruisonderdrukking beschikken. Dat betekent dat de oortjes storende achtergrondgeluiden probleemloos tegenhouden. Ruisonderdrukking werkt bovendien veel beter, volgens Apple houdt de functie tot 50 procent meer ruis tegen dan bij de AirPods 4. Dat maakt de AirPods 5 een nog betere keuze, want voor minder geld krijg je ruisonderdrukking die ook nog eens beter werkt.

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Naast ruisonderdrukking hebben de AirPods 5 meer functies overgenomen van de AirPods Pro. De duurdere versie van de AirPods 5 heeft een geavanceerdere oplaadcase met ondersteuning voor draadloos opladen. De oplaadcase beschikt bovendien over speakers, die geluid kunnen afspelen via de Zoek mijn-app. Bij de duurdere versie hebbend de AirPods zelf ook een voordeel, want die werken voor het eerst met touch-bediening. Zo kun je simpelweg over de AirPods vegen om het volume van de audio te bedienen. Deze functies zagen we eerder alleen bij de AirPods Pro.

AirPods 5 kopen

De AirPods 5 hebben verder een IP57-rating, waardoor ze beter tegen stof, zweet en water kunnen. Bij de AirPods 4 was dit nog een IP54-rating, dus je hoeft je minder zorgen te maken over eventuele waterschade bij de nieuwe oortjes. Deze verbeteringen zijn voor zowel het basismodel als de duurdere uitvoering van de AirPods 5. Het basismodel haal je voor 149 euro in huis, de duurdere variant krijg je voor 169 euro.

Bij laatstgenoemde krijg je een aantal voordelen, waaronder een oplaadcase die je draadloos kunt opladen, touch-bediening in de AirPods en een iets langere accuduur. Apple heeft de AirPods dit jaar bovendien goedkoper gemaakt, zo betaalde je voor de duurdere uitvoering van de AirPods 4 nog 199 euro. De lagere prijs, introductie van ruisonderdrukking én IP57-rating maken de AirPods 5 dit jaar een hele goede keuze. Bekijk hier waar je de oortjes als eerste in huis haalt:

AirPods 5