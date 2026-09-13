Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) beter mét abonnement kunt halen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Om deze reden kun je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max beter met een abonnement in huis halen.

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iPhone 18 Pro (Max) veel duurder

De nieuwe iPhones van 2026 zijn verkrijgbaar! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht, die sinds zaterdag 12 september te bestellen zijn. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max heeft een grote update gekregen. Deze verbeteringen zijn helaas ook terug te zien aan de prijzen, want Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max veel duurder gemaakt. Je haalt de iPhone 18 Pro voor 1479 in huis, voor de iPhone 18 Pro Max betaal je zelfs 1629 euro.

Dat betekent dat je voor de Pro-modellen maar liefst 150 euro meer betaalt in 2026. Je kunt de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max daarom beter in combinatie met een abonnement halen, want dan betaal je vaak véél minder. Providers bieden de nieuwste iPhones vaak al snel na de release met hoge kortingen aan. Dat is niet alles, want je krijgt mogelijk ook nog eens een combinatiedeal of andere voordelen. Zo vermijd je de hoge beginprijzen bij de volgende iPhone en bespaar je al snel veel geld. Wij zetten de beste opties voor je onder elkaar!

De iPhone 18 Pro heeft een grote update gekregen en draait op de A20 Pro-chip. Deze processor zorgt voor een langere accuduur en maakt de nieuwe iPhone veel sneller. Verder heeft Apple het ontwerp aangepast, want de iPhone 18 Pro heeft een kleiner Dynamic Island en is beschikbaar in vier nieuwe kleuren. Je kunt kiezen voor de kleuren bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart. De beginprijs van de iPhone 18 Pro is 1479 euro, maar bekijk hier waar je de nieuwe iPhone voor minder geld in huis haalt:

iPhone 18 Pro met abonnement

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Ben je op zoek naar de beste iPhone van 2026? In dat geval is de iPhone 18 Pro Max de juiste keuze. De iPhone 18 Pro Max heeft veel dezelfde functies als de iPhone 18 Pro, maar beschikt over een groter 6,9-inch scherm en een langere accuduur. Door de A20 Pro-chip gaat de iPhone maar liefst 43 uur mee na één keer opladen. Het is daarmee de iPhone met de langste accuduur ooit. De startprijs van de iPhone 18 Pro Max is 1629 euro. Hier haal je de nieuwe iPhone voordeliger in huis met een abonnement:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro (Max) zonder abonnement

Wil je besparen op je volgende iPhone? Dan is een abonnement zonder twijfel de beste keuze in 2026. Zeker nu de iPhone duurder dan ooit is kun je al snel veel geld besparen met een abonnement. Ben je tevreden met je huidige abonnement? Of kun je nog niet overstappen? Dan kun je natuurlijk ook voor een los toestel kiezen. Je betaalt dan wel de volledige toestelprijs van de nieuwe iPhone. Hier krijg je de iPhone 18 Pro zonder abonnement:

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

De iPhone 18 Pro Max is eveneens verkrijgbaar zonder abonnement. Het gaat om een behoorlijk bedrag, maar bij sommige aanbieders kun je de aankoopprijs in termijnen betalen. Bekijk hier welke mogelijkheden je hebt als je de iPhone 18 Pro Max als een los toestel wilt aanschaffen:

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.