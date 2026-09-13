Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) beter mét abonnement kunt halen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
13 september 2026, 18:27
3 min leestijd
Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) beter mét abonnement kunt halen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Om deze reden kun je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max beter met een abonnement in huis halen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro (Max) veel duurder

De nieuwe iPhones van 2026 zijn verkrijgbaar! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht, die sinds zaterdag 12 september te bestellen zijn. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max heeft een grote update gekregen. Deze verbeteringen zijn helaas ook terug te zien aan de prijzen, want Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max veel duurder gemaakt. Je haalt de iPhone 18 Pro voor 1479 in huis, voor de iPhone 18 Pro Max betaal je zelfs 1629 euro.

iPhone 18 Pro (Max) officiële prijzen: zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2026

iPhone 18 Pro (Max) officiële prijzen: zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2026

Lees verder

Dat betekent dat je voor de Pro-modellen maar liefst 150 euro meer betaalt in 2026. Je kunt de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max daarom beter in combinatie met een abonnement halen, want dan betaal je vaak véél minder. Providers bieden de nieuwste iPhones vaak al snel na de release met hoge kortingen aan. Dat is niet alles, want je krijgt mogelijk ook nog eens een combinatiedeal of andere voordelen. Zo vermijd je de hoge beginprijzen bij de volgende iPhone en bespaar je al snel veel geld. Wij zetten de beste opties voor je onder elkaar!

Bekijk de …

iPhone 18 Pro met abonnement iPhone 18 Pro Max met abonnement iPhone 18 Pro (Max) zonder abonnement
iPhone 18 pro kleuren

iPhone 18 Pro met abonnement

De iPhone 18 Pro heeft een grote update gekregen en draait op de A20 Pro-chip. Deze processor zorgt voor een langere accuduur en maakt de nieuwe iPhone veel sneller. Verder heeft Apple het ontwerp aangepast, want de iPhone 18 Pro heeft een kleiner Dynamic Island en is beschikbaar in vier nieuwe kleuren. Je kunt kiezen voor de kleuren bordeauxrood, gletsjer, zilver en zwart. De beginprijs van de iPhone 18 Pro is 1479 euro, maar bekijk hier waar je de nieuwe iPhone voor minder geld in huis haalt:

iPhone 18 Pro met abonnement

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)
Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Ben je op zoek naar de beste iPhone van 2026? In dat geval is de iPhone 18 Pro Max de juiste keuze. De iPhone 18 Pro Max heeft veel dezelfde functies als de iPhone 18 Pro, maar beschikt over een groter 6,9-inch scherm en een langere accuduur. Door de A20 Pro-chip gaat de iPhone maar liefst 43 uur mee na één keer opladen. Het is daarmee de iPhone met de langste accuduur ooit. De startprijs van de iPhone 18 Pro Max is 1629 euro. Hier haal je de nieuwe iPhone voordeliger in huis met een abonnement:

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)
iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)
iPhone 18 pro

iPhone 18 Pro (Max) zonder abonnement

Wil je besparen op je volgende iPhone? Dan is een abonnement zonder twijfel de beste keuze in 2026. Zeker nu de iPhone duurder dan ooit is kun je al snel veel geld besparen met een abonnement. Ben je tevreden met je huidige abonnement? Of kun je nog niet overstappen? Dan kun je natuurlijk ook voor een los toestel kiezen. Je betaalt dan wel de volledige toestelprijs van de nieuwe iPhone. Hier krijg je de iPhone 18 Pro zonder abonnement:

iPhone 18 Pro los toestel

Bekijk bij Belsimpel
Bekijk bij MediaMarkt
Bekijk bij Coolblue
Bekijk bij Mobiel.nl
Bekijk bij Proshop
Bekijk bij Joeps
Bekijk bij Joybuy

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

De iPhone 18 Pro Max is eveneens verkrijgbaar zonder abonnement. Het gaat om een behoorlijk bedrag, maar bij sommige aanbieders kun je de aankoopprijs in termijnen betalen. Bekijk hier welke mogelijkheden je hebt als je de iPhone 18 Pro Max als een los toestel wilt aanschaffen:

iPhone 18 Pro Max los toestel

Bekijk bij Belsimpel
Bekijk bij MediaMarkt
Bekijk bij Coolblue
Bekijk bij Mobiel.nl
Bekijk bij Proshop
Bekijk bij Joeps
Bekijk bij Joybuy

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Heeft dit artikel je geholpen?
iPhone iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: dit zijn de 5 grootste veranderingen

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: dit zijn de 5 grootste veranderingen

11 september 2026

Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) straks héél snel moet kopen

Waarom je de iPhone 18 Pro (Max) straks héél snel moet kopen

Gisteren 14:46

iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo: dit is (niet) de beste iPhone van 2026

iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo: dit is (niet) de beste iPhone van 2026

11 september 2026

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: zó groot zijn de prijsverschillen

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: zó groot zijn de prijsverschillen

11 september 2026

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren