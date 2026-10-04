Waarom je mogelijk (véél) teveel betaalt voor de iPhone 18 Pro (Max)

Ga jij binnenkort een nieuwe iPhone halen? Let dan goed op, want je betaalt mogelijk veel teveel voor de nieuwe iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max!

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iPhone 18 Pro (Max) halen

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max inmiddels uitgebracht, de iPhone Duo volgt eind oktober. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max is voorzien van een verbeterde camera met verstelbaar diafragma, de A20 Pro-chip en een veel langere accuduur. Dat is helaas ook wel terug te zien aan de prijzen, want Apple heeft de Pro-modellen dit jaar duurder gemaakt.

Ben jij van plan om de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max te kopen? Let dan goed op, want de kans bestaat dat je veel teveel betaalt voor je volgende iPhone. Zakelijke gebruikers kunnen veel voordeel krijgen, mits ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Heb jij een KvK-nummer? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt maar liefst 21 procent korting krijgen op je volgende iPhone. Het is zonde als je deze korting onbenut laat bij je volgende iPhone. Zo bespaar je al snel veel geld, zeker bij de hogere toestelprijzen van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

Bij de iPhone 18 Pro krijg je een 6,3-inch scherm, de A20 Pro-chip en een accuduur van maar liefst 34 uur. De iPhone komt standaard met 256 GB aan opslagruimte, maar je kunt ook kiezen voor 512 GB, 1 TB of zelfs 2 TB. Het standaardmodel als los toestel krijg je nu voor maar liefst € 1.458,99. Vind je dat teveel? En ben je van plan om je iPhone ook zakelijk te gebruiken? Bekijk hier wat de opties zijn, zodat je mogelijk minder betaalt voor de iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

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Ga je de iPhone 18 Pro niet als zakelijk toestel gebruiken of heb je geen KvK-nummer? Ook dan kun je de hoge toestelprijs van de iPhone 18 Pro vermijden. De nieuwe iPhone is in combinatie met een abonnement al veel voordeliger in huis te halen. Bij een abonnement hoef je het toestel niet in één keer af te betalen en krijg je vaak combinatievoordelen. Benieuwd welke dat zijn? Bekijk hier de iPhone 18 Pro met abonnement:

Ben je juist op zoek naar de beste iPhone van het jaar? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je de A20 pro-chip, een 6,9-inch display en maar liefst 43 uur aan accuduur. Het is daarmee de iPhone met de langste accuduur ooit. Je krijgt de iPhone 18 Pro Max als los toestel voor € 1.628,99, maar als zakelijke gebruiker kun je al snel veel minder betalen. Dit zijn je beste opties!

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

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Net als bij de iPhone 18 Pro kun je op de iPhone 18 Pro Max besparen, zelfs als je geen zakelijke gebruiker met een KvK-nummer bent. De iPhone 18 Pro Max is in combinatie met een abonnement veel voordeliger in huis te halen, zodat je niet de volledige prijs betaalt. Dat is niet alles, want je krijgt vaak interessante combinatievoordelen bij een nieuwe iPhone met een abonnement. Dit zijn de beste aanbiedingen bij de iPhone 18 Pro Max: