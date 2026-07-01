Deze gadgets van de Action maken je smart-tv écht compleet (voor weinig geld)

Een nieuwe smart-tv kopen is vaak al duur genoeg, maar gelukkig kun je jouw kijkervaring flink verbeteren met deze gadgets van de Action.
Lees verder na de advertentie.
Deze gadgets van de Action maken je smart-tv compleet
Als je een dure smart-tv hebt gekocht, ontdek je al snel dat er veel accessoires en gadgets zijn die je ook best zou willen hebben. Maar je wilt niet gelijk weer een klein fortuin uitgeven. Gelukkig verkoopt de Action momenteel een paar verrassend interessante apparaten waarmee films, series en games nét wat indrukwekkender worden. Dit zijn onze absolute aanraders.
1. Meer bioscoopgevoel met een Samsung soundbar
Smart-tv’s worden steeds dunner, maar dat gaat vaak ten koste van het geluid. Dialogen klinken soms vlak en explosies missen impact. Een soundbar is daarom een van de beste gadgets voor je smart-tv die je kunt kopen.
Voor nog geen tachtig euro verkoopt Action een Samsung-soundbar met Bluetooth en HDMI ARC. De 2.0-kanaals soundbar beschikt over handige functies als Voice Enhance, waardoor gesprekken beter verstaanbaar zijn, en een Night Mode die harde geluiden afvlakt tijdens een late filmavond. Aansluiten kan via Bluetooth, HDMI ARC of een optische kabel, zodat hij met vrijwel iedere moderne smart-tv werkt.
2. Ambilight voor een fractie van de prijs
Wil je jouw tv een stuk spectaculairder maken? Dan is de LSC Smart Connect HDMI Sync Box met lichtstrip momenteel misschien wel een van de leukste gadgets voor jouw smart-tv.
De meegeleverde led-strip bevestig je achter je televisie, waarna de verlichting automatisch meekleurt met wat er op het scherm gebeurt. Kijk je een actiefilm of speel je een game, dan zorgen de dynamische lichteffecten voor een veel meeslependere ervaring. De sync box werkt met HDMI-apparaten, zoals een Apple TV, Chromecast, spelcomputer of mediaspeler, en is eenvoudig te bedienen via de LSC Smart Connect-app.
Vind je dit leuke deals en wil je er meer? Houd iPhoned dan goed in de gaten, want we hebben geregeld interessante deals en koopadviezen voor je. Hieronder zie je alvast de meest recente deals!
- Deze goedkope tracker is een serieuze concurrent voor de AirTag 2 (1 jul)
- Zendure-thuisbatterij fors in prijs verlaagd tijdens Amazon Prime Days 2026 (ADV) (1 jul)
- Spotgoedkoop internetten? Deze bundel kost tijdelijk maar 50 cent (30 jun)
- iPhone 17 opnieuw goedkoper: is dit het moment voor een upgrade? (29 jun)
- Yellowstone seizoen 5 ontbreekt op Netflix – maar zo kijk je het tóch (29 jun)
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.