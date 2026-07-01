Deze gadgets van de Action maken je smart-tv écht compleet (voor weinig geld)

Een nieuwe smart-tv kopen is vaak al duur genoeg, maar gelukkig kun je jouw kijkervaring flink verbeteren met deze gadgets van de Action.

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Deze gadgets van de Action maken je smart-tv compleet

Als je een dure smart-tv hebt gekocht, ontdek je al snel dat er veel accessoires en gadgets zijn die je ook best zou willen hebben. Maar je wilt niet gelijk weer een klein fortuin uitgeven. Gelukkig verkoopt de Action momenteel een paar verrassend interessante apparaten waarmee films, series en games nét wat indrukwekkender worden. Dit zijn onze absolute aanraders.

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1. Meer bioscoopgevoel met een Samsung soundbar

Smart-tv’s worden steeds dunner, maar dat gaat vaak ten koste van het geluid. Dialogen klinken soms vlak en explosies missen impact. Een soundbar is daarom een van de beste gadgets voor je smart-tv die je kunt kopen.

Voor nog geen tachtig euro verkoopt Action een Samsung-soundbar met Bluetooth en HDMI ARC. De 2.0-kanaals soundbar beschikt over handige functies als Voice Enhance, waardoor gesprekken beter verstaanbaar zijn, en een Night Mode die harde geluiden afvlakt tijdens een late filmavond. Aansluiten kan via Bluetooth, HDMI ARC of een optische kabel, zodat hij met vrijwel iedere moderne smart-tv werkt.

2. Ambilight voor een fractie van de prijs

Wil je jouw tv een stuk spectaculairder maken? Dan is de LSC Smart Connect HDMI Sync Box met lichtstrip momenteel misschien wel een van de leukste gadgets voor jouw smart-tv.

De meegeleverde led-strip bevestig je achter je televisie, waarna de verlichting automatisch meekleurt met wat er op het scherm gebeurt. Kijk je een actiefilm of speel je een game, dan zorgen de dynamische lichteffecten voor een veel meeslependere ervaring. De sync box werkt met HDMI-apparaten, zoals een Apple TV, Chromecast, spelcomputer of mediaspeler, en is eenvoudig te bedienen via de LSC Smart Connect-app.

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