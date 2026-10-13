Apple TV 4K 2022 vs Apple TV 4K 2026: waarom je direct wilt overstappen

Apple heeft de nieuwe Apple TV 4K gepresenteerd, dus hoog tijd om te kijken wat er is veranderd ten opzichte van het model uit 2022!

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Apple TV 4K vs Apple TV 4K 2026

De Apple TV 4K uit 2022 was al een uitstekende mediaspeler, maar na vier jaar is het wel tijd voor een upgrade. Met het nieuwe model zet Apple vooral in op betere Met het nieuwe model zet Apple vooral in op betere prestaties, een slimmere Siri en snellere draadloze verbindingen.

Het design van de Apple TV 4K (2026) is grotendeels hetzelfde gebleven. De grootste verschillen merk je dus niet direct wanneer je het kastje naast zijn voorganger neerzet, maar vooral tijdens het gebruik. We zetten de belangrijkste verbeteringen voor je op een rij.

Krachtigere chip

De Apple TV 4K uit 2022 heeft een A15 Bionic-chip, de nieuwe versie draait op een A19-chip. Daarmee zet de mediaspeler een flinke stap vooruit op het gebied van snelheid en rekenkracht. Apps openen sneller, menu’s reageren soepeler en ook grafisch intensieve games krijgen meer ruimte. Dat laatste is interessant als je Apple Arcade gebruikt en je Apple TV als gameconsole inzet.

Ook het werkgeheugen heeft een upgrade gehad. De Apple TV 4K uit 2022 heeft 4 GB RAM, bij de nieuwe versie is dit verdubbeld tot 8 GB. Dat is vooral belangrijk voor nieuwe (AI-)functies die meer rekenkracht vragen.

Slimmere Siri

Een van de belangrijkste vernieuwingen is de verdere ontwikkeling van Siri. De slimme assistent begrijpt beter wat je bedoelt en reageert natuurlijker op vragen. Dit maakt het zoeken naar films en series op de Apple TV eenvoudiger. Je hoeft bijvoorbeeld minder nauwkeurig te formuleren om de juiste content te vinden.

Ook de bediening van slimme apparaten in huis is gemakkelijker geworden. De nieuwe Apple TV 4K is daardoor niet langer alleen een apparaat om films mee te kijken, maar ook een belangrijker onderdeel van het Apple Home-ecosysteem. Welke nieuwe AI-functies per wanneer in Nederland beschikbaar zijn, blijft iets om in de gaten te houden.

Wifi en Bluetooth

De Apple TV 4K 2022 ondersteunt WiFi 6 en Bluetooth 5.0. Het nieuwe model heeft ondersteuning voor WiFi 7 en Bluetooth 6, mede mogelijk gemaakt dankzij een nieuwe Apple-netwerkchip. WiFi 7 biedt hogere snelheden en een minder vertraging, mits je router deze standaard ondersteunt. Dat is prettig als je veel films in 4K streamt of online games speelt. Heb je nog een oudere router? Dan merk je mogelijk minder verschil. De nieuwe verbindingstechnologie is vooral een voordeel als de rest van je thuisnetwerk ook modern is.

Verbeterde afstandsbediening

Ook de Siri Remote is verbeterd. Er zitten nu microfoons in de Apple TV zelf ingebouwd. Daarmee kun je Siri mogelijk aanspreken zonder de afstandsbediening naar je mond te brengen. Een ingebouwde speaker in de afstandsbediening helpt ook om de remote weer terug te vinden.

Prijs

De prijs is uiteraard niet onbelangrijk. De Apple TV 4K 2022 is de afgelopen tijd duurder geworden, dus het lag voor de hand dat al deze extra functies de prijs verder zouden opdrijven. De Apple TV 4K 2026 (met 128 GB) koop je dan ook vanaf een bedrag van 349 euro.

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Conclusie: Apple TV 4K vs Apple TV 4K 2026

Heb je de Apple TV 4K uit 2022 al in huis en gebruik je hem vooral voor Apple TV en andere streamingdiensten? Dan is upgraden waarschijnlijk niet noodzakelijk. De huidige versie kan 4K-video, Dolby Vision en Dolby Atmos al prima aan.

Wil je juist meer rekenkracht, betere draadloze verbindingen en nieuwe Siri-functies, dan is de nieuwe Apple TV veel interessanter. Ook als je een oudere Apple TV hebt of voor het eerst een mediaspeler koopt, kun je het beste voor het nieuwe model kiezen.

Apple TV 4K 2026

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