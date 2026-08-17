Waarom je voor tvOS 27 mogelijk de nieuwe Apple TV 4K moet halen

Apple brengt binnenkort tvOS 27 uit, maar daarvoor moet je mogelijk de nieuwe Apple TV 4K halen. Wij vertellen je waarom!

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tvOS 27

Er komt een grote update voor de Apple TV aan! Apple brengt binnenkort tvOS 27 uit, waarmee veel nieuwe functies naar je Apple TV komen. In totaal komen er meer dan tien nieuwe features naar de Apple TV, waaronder een vernieuwde versie van de Podcasts-app en een snellere AirPlay-verbinding. Waar Apple Siri AI wel heeft aangekondigd voor de iPhone, iPad en Mac, moet de Apple TV het nog zonder de verbeterde versie van de spraakassistent doen.

Volgens geruchten is dat niet zonder reden, want Apple werkt aan een nieuwe generatie van de Apple TV. Siri AI is naar verluidt een belangrijk onderdeel van de volgende Apple TV, daarom heeft Apple het apparaat meermaals uitgesteld. Inmiddels is Siri AI aangekondigd, maar de nieuwe versie van de stemassistent komt vermoedelijk niet naar de huidige generatie van de Apple TV. Om alle nieuwe functies van tvOS 27 te gebruiken heb je straks dus de nieuwe Apple TV 4K nodig.

Weinig ondersteunde modellen

De kans lijkt groot dat Siri AI alleen naar de nieuwe generatie van de Apple TV 4K komt. De huidige versie van de Apple TV draait nog op de A15 Bionic-chip, die niet genoeg rekenkracht heeft voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Dit is ook de reden dat Siri AI en veel nieuwe features van tvOS 27 nog niet zijn gepresenteerd. Ze werken nog niet op de huidige generatie van de Apple TV, dus ze worden vermoedelijk tegelijk met de Apple TV 4K 2026 aangekondigd.

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Met tvOS 27 krijg je zo slechts een deel van alle nieuwe functies, maar zelfs dat geldt niet voor alle uitvoeringen van de Apple TV. Weinig modellen hebben ondersteuning voor tvOS 27. Om de update te installeren heb je de Apple TV 4K uit 2021 of 2022 nodig. De Apple TV 4K uit 2017 en de Apple TV HD uit 2015 vallen af bij de nieuwe softwareversie. Heb je één van die uitvoeringen? Dan wordt het met tvOS 27 tijd voor een nieuwe Apple TV.

Release van tvOS 27

Ben je enthousiast over alle nieuwe functies in tvOS 27? Controleer dan eerst welke Apple TV je hebt, want alleen de nieuwere modellen hebben ondersteuning voor de update. Apple brengt tvOS 27 binnenkort al uit, het is de verwachting dat de softwareversie begin september beschikbaar komt voor alle gebruikers. Op hetzelfde moment verschijnen grote updates voor de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

Na september volgen er meer nieuwe functies voor tvOS 27, die werken met Apple Intelligence. Voor die features heb je vermoedelijk de nieuwe generatie van de Apple TV 4K nodig, die dit najaar wordt verwacht. Die versie van de Apple TV krijgt in ieder geval een nieuwe chip, zodat Apple Intelligence en Siri AI naar tvOS kunnen komen. Wil je niet zo lang wachten en heb je nu een nieuwe Apple TV nodig? Bekijk dan hier de laagste prijzen, zodat je nooit te veel betaalt: